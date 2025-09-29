رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود التعاون الدولي ومحاور التطوير والإنجاز الإستراتيجية

انعقد اليوم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

استهل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة اجتماع مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، وشدد على دور العمداء في متابعة سير الإجراءات التعليمية وتفعيل خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة في مختلف المجالات، وذلك بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب والاتحادات الطلابية.

شهد المجلس تكريماً حافلاً لجهود عدد من القيادات التي انتهت فترة عمادتها، حيث تم تكريم الدكتور أحمد غنيم، العميد السابق لكلية الطب، والدكتورة رانيا عبده الإمام، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، وقد ثمن رئيس الجامعة جهودهما الكبيرة في النهوض بكلياتهما طوال فترة عمادتهما، موجهًا لهما الشكر الجزيل، كما رحب رئيس الجامعة بـالدكتور محمد حنتيرة، لصدور قرار للقيام بأعمال عميد كلية الطب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله خلال الفترة المقبلة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب، وجميع منسوبي الكلية لحصول 3 برامج إضافية من الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأكد رئيس الجامعة أن اعتماد جميع برامج الجامعة يمثل حجر الزاوية في الخطة الاستراتيجية للجامعة، لضمان جودة مخرجات التعليم وربطها بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم الدكتور محمد حسين تقريراً مفصلاً عن مشاركة وفد الجامعة برئاسته في المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثين للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE)، الذي أُقيم في مدينة جوتنبرج بالسويد، بمشاركة أكثر من 3000 جامعة ومؤسسة تعليمية دولية. وأشار التقرير إلى الدور الحيوي للمعرض في تحقيق التبادل الطلابي وإنشاء مراكز بحثية مشتركة مع جامعات أجنبية، مشدداً على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

كما قدم رئيس الجامعة عرضا حول أنشطة الجامعة ضمن تحالف إقليم الدلتا، خاصة وأن الجامعة تتولى قيادة التحالف لهذا العام. ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في المجالات البحثية والتعليمية والتدريبية على مستوى كافة القطاعات بين المؤسسات الأعضاء في التحالف، لتعظيم الاستفادة المتبادلة وخدمة المجتمع الإقليمي.

قدم الدكتور محمد الششتاوي، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، عرضاً تقديمياً شاملاً حول الأداء الخاص بالجامعة في مجال التصنيفات الدولية، تناول العرض كيفية تأثير "التدويل" على الارتقاء بمكانة الجامعة، واستعرض معايير التصنيفات الدولية الـ 30 التي تشارك بها الجامعة، وأوضح الدكتور الششتاوي أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للارتقاء في هذه التصنيفات. وفي ختام العرض، وجه رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسين، الشكر والتقدير لوحدة التصنيف بالجامعة على جهودها المتواصلة والمثمرة في دعم مكانة الجامعة عالمياً.