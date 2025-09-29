قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات
وزيرة الخارجية البريطانية: حصار إسرائيل لغزة "عار أخلاقي"
فيريرا يعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي
من المجمع الاستهلاكي إلى "كاري أون".. التموين تطرح تجربة تسوق مميزة بأسعار مخفضة
عن تطبيقات المراهنات.. الأزهر للفتوى: قمار محرم وأكل لأموال الناس بالباطل
بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري
لقطات للاعبي الأهلي من ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك| صور
بنسبة 88.3%.. حماة الوطن يعلن رسميا فوز الفريق محمد عباس حلمي
ننشر صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالدوري
الفريق محمد عباس حلمي رئيسا جديدا لحزب "حماة الوطن" خلفا للمؤسس جلال الهريدي
مقترح لإنشاء مجلس عربي للطب البيطري.. منصة موحدة لحماية الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يستعرض جهود التعاون الدولي ومحاور التطوير والإنجاز الإستراتيجية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

انعقد اليوم مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

توجيهات محافظ الغربية 

استهل الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة اجتماع مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، وشدد على دور العمداء في متابعة سير الإجراءات التعليمية وتفعيل خطط الأنشطة الطلابية المتنوعة في مختلف المجالات، وذلك بالتنسيق المستمر مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب والاتحادات الطلابية.

دعم الأسر والعائلات 

شهد المجلس تكريماً حافلاً لجهود عدد من القيادات التي انتهت فترة عمادتها، حيث تم تكريم الدكتور أحمد غنيم، العميد السابق لكلية الطب، والدكتورة رانيا عبده الإمام، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، وقد ثمن رئيس الجامعة جهودهما الكبيرة في النهوض بكلياتهما طوال فترة عمادتهما، موجهًا لهما الشكر الجزيل، كما رحب رئيس الجامعة بـالدكتور محمد حنتيرة، لصدور قرار للقيام بأعمال عميد كلية الطب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله خلال الفترة المقبلة.

كما هنأ رئيس الجامعة الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب، وجميع منسوبي الكلية لحصول 3  برامج إضافية من الكلية على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأكد رئيس الجامعة أن اعتماد جميع برامج الجامعة يمثل حجر الزاوية في الخطة الاستراتيجية للجامعة، لضمان جودة مخرجات التعليم وربطها بشكل وثيق باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وقدم الدكتور محمد حسين تقريراً مفصلاً عن مشاركة وفد الجامعة برئاسته في المؤتمر والمعرض السنوي الخامس والثلاثين للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي (EAIE)، الذي أُقيم في مدينة جوتنبرج بالسويد، بمشاركة أكثر من 3000 جامعة ومؤسسة تعليمية دولية. وأشار التقرير إلى الدور الحيوي للمعرض في تحقيق التبادل الطلابي وإنشاء مراكز بحثية مشتركة مع جامعات أجنبية، مشدداً على أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

كما قدم رئيس الجامعة عرضا حول أنشطة الجامعة ضمن تحالف إقليم الدلتا، خاصة وأن الجامعة تتولى قيادة التحالف لهذا العام. ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة إقامة مشروعات بحثية مشتركة في المجالات البحثية والتعليمية والتدريبية على مستوى كافة القطاعات بين المؤسسات الأعضاء في التحالف، لتعظيم الاستفادة المتبادلة وخدمة المجتمع الإقليمي.

تصنيف جامعة طنطا 

قدم الدكتور محمد الششتاوي، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، عرضاً تقديمياً شاملاً حول الأداء الخاص بالجامعة في مجال التصنيفات الدولية، تناول العرض كيفية تأثير "التدويل" على الارتقاء بمكانة الجامعة، واستعرض معايير التصنيفات الدولية الـ 30 التي تشارك بها الجامعة، وأوضح الدكتور الششتاوي أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للارتقاء في هذه التصنيفات. وفي ختام العرض، وجه رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسين، الشكر والتقدير لوحدة التصنيف بالجامعة على جهودها المتواصلة والمثمرة في دعم مكانة الجامعة عالمياً.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا أعضاء هيئة التدريس الباحثين طلاب وطالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

ترشيحاتنا

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

بالصور

شوربة القرع الكريمية.. وصفة دافئة وصحية في يوم بارد

طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 
طريقة عمل شوربة القرع 

نيرمين الفقي تتألق بإطلالة مميزة قبل ختام مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

علامات لا تخطئها العين..كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل

علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟
علامات لا تخطئها العين.. كيف تعرفين أن جسمك يعاني من نقص الحديد دون تحاليل؟

سينتيا خليفة وأحمد الفيشاوي يبدآن تصوير أولى مشاهدهما في فيلم "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة
أحمد الفيشاوي وسينتيا خليفة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد