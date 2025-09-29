قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
محافظات

محافظ الغربية يستهل اجتماع المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصنع المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استهل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث مصنع  المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الشهداء الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم جسدوا أروع معاني التضحية والفداء، سواء أثناء أداء عملهم أو خلال محاولاتهم إنقاذ زملائهم ومواجهة الحريق، مؤكدا ان شهداء المحلة سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في قلوب أبناء المحافظة، وستظل ذكراهم خالدة في وجداننا جميعاً، والدولة لن تنسى من ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين.

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية بكامل أجهزتها تقف إلى جانب أسر الشهداء والمصابين، وتتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بحقوقهم ورعايتهم، مشدداً على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى من الدولة تقديراً لما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات.

اخبار محافظة الغربية تنفيذي الغربية تحسين خدمات المواطنين حل مشكلات

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

الشرقية تحتفي بكنوزها السياحية.. مهرجانات وحرف تراثية تفتح آفاق التنمية المستدامة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

