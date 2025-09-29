محافظ الغربية يستهل اجتماع المجلس التنفيذي بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصنع المحلة

استهل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بطلب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث مصنع المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن الشهداء الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم جسدوا أروع معاني التضحية والفداء، سواء أثناء أداء عملهم أو خلال محاولاتهم إنقاذ زملائهم ومواجهة الحريق، مؤكدا ان شهداء المحلة سجلوا أسماءهم بحروف من ذهب في قلوب أبناء المحافظة، وستظل ذكراهم خالدة في وجداننا جميعاً، والدولة لن تنسى من ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين.

وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية بكامل أجهزتها تقف إلى جانب أسر الشهداء والمصابين، وتتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بحقوقهم ورعايتهم، مشدداً على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى من الدولة تقديراً لما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات.