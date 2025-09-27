متحدث "أونروا": إسرائيل شردت 42 ألف فلسطيني شمال الضفة الغربية

قال المتحدث الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عدنان أبو حسنة، إن إسرائيل شردت 42 ألف مدني شمال الضفة الغربية .

وأوضح أبو حسنة -في تصريح لقناة (النيل للأخبار)، اليوم /السبت/- أن جيش الاحتلال دمر أجزاء كبيرة من 3 مخيمات فلسطينية في شمال الضفة الغربية، حيث فتحت قوات الاحتلال شوارع عرضّية وطولية داخل هذه المخيمات؛ ما أدى إلى تشريد نحو 42 ألف فلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل استطاعت تهجير نحو 600 ألف فلسطيني من مدينة غزة، مبينا أن قوات الاحتلال دفعت هؤلاء السكان إلى مساحة 8 كيلومترات مربعة فقط في غرب مدينة غزة، فيما يتبقى في المدينة حوالي 400 ألف فلسطيني.

وأوضح أن الأونروا لديها 6 آلاف شاحنة من المواد الغذائية تكفي سكان قطاع غزة لمدة 3 أشهر، ولكن إسرائيل تمنع دخولها، مطالبا بضرورة تطبيق وقف إطلاق النار حتى تعود الأونروا إلى ممارسة عملها لإغاثة الفلسطينيين.

