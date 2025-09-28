أخبار سوهاج: غرق طالب بالكورنيش الغربي.. وانقطاع الكهرباء.. ومفاجأة في الجامعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة بين المآسي الإنسانية، والأزمات الخدمية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، بجانب جدل واسع في سوق الدعاية والإعلان.

مأساة على الكورنيش الغربي

خيم الحزن على مدينة سوهاج، بعدما لقي الطالب محمود ن.ع، 19 عامًا مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بنطاق الكورنيش الغربي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بغرق الطالب.

وبعد جهود مكثفة من قوات الإنقاذ النهري، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

6 أيام انقطاع كهرباء بطهطا

أعلنت هندسة كهرباء طهطا عن فصل التيار الكهربائي يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساءً، ابتداءً من السبت 27 سبتمبر وحتى الخميس 2 أكتوبر 2025، بعدد من القرى بينها: الصوامعة – نجع عقل – نجع رزق شنودة – أولاد علي – نجع بخيت حماد.

وأكدت أن الانقطاع يأتي ضمن خطة أعمال الصيانة الدورية وتطوير الشبكة الكهربائية، مطالبة الأهالي باتخاذ التدابير اللازمة خاصة في المراكز الطبية والمخابز لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

أزمة الدعاية الانتخابية

سادت حالة من الغضب بين شركات الدعاية والإعلان في سوهاج، عقب إسناد كافة أعمال الدعاية الانتخابية لشركة واحدة فقط داخل نطاق مركز سوهاج، ما أثار مخاوف من الاحتكار.

شركات الدعاية أكدت أن القرار يهدد مبدأ تكافؤ الفرص ويحرم عشرات العاملين من مصدر دخلهم الأساسي خلال موسم الانتخابات، مطالبين الجهات التنفيذية بمراجعته لضمان منافسة عادلة.

مفاجأة في جامعة سوهاج

شهدت جامعة سوهاج موقفًا إنسانيًا لافتًا خلال حفل تكريم المعيدين الجدد، برئاسة الدكتور حسان النعماني، حيث تغيبت المعيدة زينب عنتر إبراهيم محمد عن الحفل بسبب وجودها في المستشفى لوضع مولودها الأول.

الموقف أثار موجة من الضحك والدعاء بين الحضور، فيما أكد رئيس الجامعة أن “الجامعة تحتفي بإنجازات أبنائها المهنية والشخصية معًا”، موجهًا التهنئة للمعيدة وأسرتها.