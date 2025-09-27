تعليم سوهاج: تدريب 250 معلمًا بالمحافظة على تنمية المهارات الحياتية لدعم طلاب الدمج واللاجئين

قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية بدأت في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف تنمية المهارات الحياتية لـ 250 معلمًا ومعلمة من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع "الخدمات التعليمية المتكاملة للطلاب الأكثر احتياجاً" (طلاب الدمج، واللاجئين، والوافدين) الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع هيئة "اليونسيف" تحت عنوان "التعليم من أجل المواطنة".

وأوضح وكيل تعليم سوهاج - في تصريح له اليوم - أن فعاليات البرنامج التدريبي وورش العمل استهدفت تزويد المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات الاجتماعية والنفسية التي تساعدهم على النجاح والتفوق الدراسي والعملي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بطلاب الدمج والطلاب الوافدين واللاجئين، باعتبارهم شريحة تحتاج إلى رعاية تعليمية وتربوية متخصصة، كما أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في إعداد معلمين قادرين على التعامل مع الفروق الفردية بين الطلاب، ودعم مواهبهم وقدراتهم بما يتناسب مع إمكاناتهم.

وأضاف الدكتور محمد السيد، أن البرنامج يركز على إكساب المعلمين مهارات التفكير الناقد، وإدارة المواقف الصفية باحترافية، والتواصل الفعال مع الطلاب وأولياء الأمور، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو بناء جيل قادر على التكيف مع التحديات المجتمعية، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، منوهاً بأن الوزارة تعمل على التوسع في مثل هذه البرامج بجميع الإدارات التعليمية، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق العدالة والدمج التربوي.