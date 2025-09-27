حماة الوطن يفتتح 4 وحدات حزبية جديدة في سوهاج

قام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج تحت رعاية و حضور الدكتور مختار همام الامين العام للحزب بالمحافظة وإشراف المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم بافتتاح 4 وحدات حزبية بعدد من مراكز وقرى المحافظة بهدف توسيع دائرة انتشار الحزب و الوصول إلى كل مواطن على أرض سوهاج و تقديم الخدمات و الأنشطة و التوعية السياسية والحزبية بأهمية العمل الجماعي و خدمة الوطن .

وشملت الوحدات الحزبية التي تم افتتاحها بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية تدشين الوحدة الحزبية بعرابة أبو دهب بمركز سوهاج و الوحدة الحزبية بقرية السمارنة بمركز المراغة و الوحدة الحزبية بقرية القرعان بمركز جرجا و الوحدة الحزبية بقرية الجريدات مركز طهطا .

ومن جانبه قال الدكتور مختار همام أن حزب حماة الوطن يهدف إلى توسيع دائرة الانتشار بكل مراكز وقرى ونجوع محافظةً سوهاج وليس المدن فقط و يأتي افتتاح هذه الوحدات استكمالا للوحدات التي تم افتتاحها بمختلف انحاء سوهاج والتي تصل إلى حوالي ١١٠ وحدة حزبية و امانة مركز .

و أشار إلى ان حزب حماة الوطن بسوهاج جاهز بجميع كوادره لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بتوجيهات ودعم قيادات الحزب بالقاهرة وهناك معايير محددة يتم بناء عليها اختيار من يمثلون الحزب في سباق الانتخابات المقبلةً.

و من جهته أشار المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم إلى أن أمانة محافظة سوهاج استطاعت أن تفتتح وحدات حزبية فى جميع مراكز المحافظة والقرى والنجوع وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين ،وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع التشكيلات والاستعداد لأى استحقاقات قادمة.

شارك فى افتتاح الوحدات كل من الامناء المساعدين ا عاطف القلاوى و علاء زيدان والدكتور حسين راغب و محمد رشاد و صلاح العجاجى أمين الفلاحين و خالد عبد المجيد أمين الإعلام و لفيف من القيادات الحزبية و الشعبية.