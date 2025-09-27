قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو كويك: الاحتلال يرتكب مـ.جازر جديدة في النصيرات والزوايدة
بعد وفاة عريس أسوان.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الجلطة الدماغية
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة طالبتنا بتسليم كل المواد النووية المخصبة
الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
برلمان

حماة الوطن يفتتح 4 وحدات حزبية جديدة في سوهاج

حماة الوطن يفتتح ٤ وحدات حزبية جديدة بسوهاج بالتزامن مع استعدادات الانتخابات البرلمانية
حماة الوطن يفتتح ٤ وحدات حزبية جديدة بسوهاج بالتزامن مع استعدادات الانتخابات البرلمانية
محمد الشعراوي

قام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج تحت رعاية و حضور الدكتور مختار همام الامين العام للحزب بالمحافظة وإشراف المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم بافتتاح  4 وحدات حزبية بعدد من مراكز وقرى المحافظة بهدف توسيع دائرة انتشار الحزب و الوصول إلى كل مواطن على أرض سوهاج و تقديم الخدمات و الأنشطة و التوعية السياسية والحزبية بأهمية العمل الجماعي و خدمة الوطن .

وشملت الوحدات الحزبية التي تم افتتاحها بالتزامن مع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات البرلمانية تدشين الوحدة الحزبية بعرابة أبو دهب بمركز سوهاج و الوحدة الحزبية بقرية السمارنة  بمركز المراغة و الوحدة الحزبية بقرية القرعان  بمركز جرجا و الوحدة الحزبية بقرية الجريدات مركز طهطا .

ومن جانبه قال الدكتور مختار همام أن حزب حماة الوطن يهدف إلى توسيع دائرة الانتشار بكل مراكز وقرى ونجوع محافظةً سوهاج وليس المدن فقط و يأتي افتتاح هذه الوحدات استكمالا للوحدات التي تم افتتاحها بمختلف انحاء سوهاج والتي تصل إلى حوالي ١١٠ وحدة حزبية و امانة مركز .

و أشار إلى  ان حزب حماة الوطن بسوهاج جاهز بجميع كوادره لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بتوجيهات ودعم قيادات الحزب بالقاهرة وهناك معايير محددة يتم بناء عليها اختيار من يمثلون الحزب في سباق الانتخابات المقبلةً.

و من جهته أشار المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم إلى أن أمانة محافظة سوهاج استطاعت أن تفتتح وحدات حزبية فى جميع مراكز المحافظة والقرى والنجوع وتقديم خدمات حقيقية للمواطنين ،وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع التشكيلات والاستعداد لأى استحقاقات قادمة.

شارك فى افتتاح الوحدات كل من  الامناء المساعدين ا عاطف القلاوى و علاء زيدان والدكتور حسين راغب و محمد رشاد و صلاح العجاجى أمين الفلاحين  و خالد عبد المجيد أمين الإعلام و لفيف من القيادات الحزبية و الشعبية.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني يرفض طلب واشنطن بتسليم اليورانيوم المخصب بالكامل

مالي

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

أسطول الصمود

طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

