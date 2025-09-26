قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة مصر.. كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للشباب في تشيلي
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة

ندوة لمناقشة قانون الرياضة
ندوة لمناقشة قانون الرياضة
أحمد بسيوني

نظمت أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان " مناقشة تعديلات قانون الرياضة" بنادي المحافظة في منطقة الشاطبي، استعرض خلالها أبرز التعديلات التي شهدها القانون خلال السنوات الثماني الماضية.

جاءت الندوة برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات الأستاذ محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف النائب الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم.

أكد أحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بالرياضة المصرية واكتشاف المواهب، مشيراً إلى أن مبادرة “حياة كريمة” جسدت هذا الاهتمام من خلال إنشاء مراكز شبابية وخدمية في القرى والنجوع لتوفير بيئة داعمة للشباب.

من جانبه، أوضح الكابتن إيهاب الكأس، أمين أمانة الشؤون الرياضية، أن الهدف من الندوة هو رفع الوعي المجتمعي بالتعديلات القانونية، وما تحمله من فوائد تعزز الرياضة المصرية، وتدعم تمثيل مصر في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وأشار طارق رمضان، الناقد الرياضي بـ الأهرام، إلى أن الجمعيات العمومية للأندية مازالت تعمل وفق لائحتين مختلفتين (الاسترشادية والمالية)، مؤكداً الحاجة إلى قانون موحد يضمن الرقابة المالية والإدارية دون المساس بحقوق الأندية في اتخاذ قراراتها الداخلية، مشدداً على أن بعض رؤساء الأندية استغلوا الثغرات لتحقيق مصالح شخصية.

أما الدكتور يحيى فكري، أستاذ كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، فأوضح أن قانون 2017 نص على استقلالية الأندية في إدارة لوائحها، لكن التطبيق العملي لم يواكب النصوص، ما تسبب في أزمات متكررة، مضيفا أن اعتماد القرارات يتطلب حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعوق أحياناً تلبية احتياجات الأندية.

شهدت الندوة حضور الدكتورة مروة حافظ الأمين العام المساعد، واللواء محمد أبو ليلة أمين أمانة الاتصال السياسي، كما شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين طرحوا العديد من التساؤلات والمداخلات حول القضايا الرياضية والتشريعية، في نقاش ثري عكس اهتمام الشارع الرياضي بمستقبل المنظومة الرياضية في مصر.

الاسكندرية قانون الرياضة حماة الوطن ندوة تثقيفية تعديلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

دونجا

المعاملة بالمثل.. استياء داخل الزمالك من تصرف الأهلي قبل لقاء القمة

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ترشيحاتنا

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيارات ميكروباص تسير بدون لوحات بالإسكندرية

سرقة

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لسيدة تعرضت لسرقة هاتفها في الجيزة

أموال

ضبط 3 عناصر متهمين بغسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

بالصور

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

نائب محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشمرات بعرابة أبو الدهب

جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج
جانب من افتتاح المسجد بسوهاج

احذروا ركن السيارات خارج المنازل.. فورد تحذر عملائها بعد حرائق مركباتها

فورد
فورد
فورد

إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات

ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات
ستيلانتس فيات

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد