حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة

نظمت أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، ندوة تثقيفية بعنوان " مناقشة تعديلات قانون الرياضة" بنادي المحافظة في منطقة الشاطبي، استعرض خلالها أبرز التعديلات التي شهدها القانون خلال السنوات الثماني الماضية.

جاءت الندوة برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وبتوجيهات الأستاذ محمد السيد مجاهد، أمين عام الحزب بالمحافظة، وإشراف النائب الدكتور رجائي عزت، عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم.

أكد أحمد هلال، الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماماً كبيراً بالرياضة المصرية واكتشاف المواهب، مشيراً إلى أن مبادرة “حياة كريمة” جسدت هذا الاهتمام من خلال إنشاء مراكز شبابية وخدمية في القرى والنجوع لتوفير بيئة داعمة للشباب.

من جانبه، أوضح الكابتن إيهاب الكأس، أمين أمانة الشؤون الرياضية، أن الهدف من الندوة هو رفع الوعي المجتمعي بالتعديلات القانونية، وما تحمله من فوائد تعزز الرياضة المصرية، وتدعم تمثيل مصر في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وأشار طارق رمضان، الناقد الرياضي بـ الأهرام، إلى أن الجمعيات العمومية للأندية مازالت تعمل وفق لائحتين مختلفتين (الاسترشادية والمالية)، مؤكداً الحاجة إلى قانون موحد يضمن الرقابة المالية والإدارية دون المساس بحقوق الأندية في اتخاذ قراراتها الداخلية، مشدداً على أن بعض رؤساء الأندية استغلوا الثغرات لتحقيق مصالح شخصية.

أما الدكتور يحيى فكري، أستاذ كلية علوم الرياضة بجامعة طنطا، فأوضح أن قانون 2017 نص على استقلالية الأندية في إدارة لوائحها، لكن التطبيق العملي لم يواكب النصوص، ما تسبب في أزمات متكررة، مضيفا أن اعتماد القرارات يتطلب حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعوق أحياناً تلبية احتياجات الأندية.

شهدت الندوة حضور الدكتورة مروة حافظ الأمين العام المساعد، واللواء محمد أبو ليلة أمين أمانة الاتصال السياسي، كما شهدت الندوة تفاعلاً واسعاً من الحضور، الذين طرحوا العديد من التساؤلات والمداخلات حول القضايا الرياضية والتشريعية، في نقاش ثري عكس اهتمام الشارع الرياضي بمستقبل المنظومة الرياضية في مصر.