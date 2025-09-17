حماة الوطن يؤيد تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

يرحب حزب حماة الوطن، بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي تقر بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

ويعلن الحزب، تأييده ما جاء في نتائج التقرير من تعنت الاحتلال على مدار عامين، من خلال ممارسات التجويع والحصار ورفض دخول المساعدات، والسعي نحو تنفيذ مخططات التهجير.

وفي ذات السياق يجدد الحزب، التحذير من استمرار التعنت الإسرائيلي، ومواصلة الأعمال الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، وهو ما يمثل انتهاك واضح وصريح للمواثيق والأعراف الدولية.

ويشير الحزب، إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة تصعيد خطير، يهدد مسار التفاوض لوقف إطلاق النار ويزيد الأمر تعقيدا، وهو ما سيؤثر سلبا على المنطقة بالكامل.

ويؤكد حماة الوطن، أن تلك الممارسات والمخططات الممنهجة لتهجير أهالي قطاع غزة، يؤدي لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا على كافة المستويات الدولية.