تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
المستشار السابق في البرلمان الأوروبي يكشف تفاصيل العقوبات المحتملة ضد إسرائيل

غزة
غزة
محمود محسن

أكّد عبد الغني العيادي، الكاتب والمحلل السياسي والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي، أن العقوبات الأوروبية المقترحة ضد إسرائيل تأتي في سياق تطور الموقف الأوروبي الذي يقوم على ثوابت أخلاقية وقانونية، أبرزها احترام القوانين والشرعية الدولية، والاتفاقيات الثنائية، لا سيما تلك الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأضاف العيادي، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المتغير في هذا الموقف هو تطور الأوضاع الميدانية، حيث وصلت الأمور إلى الإبادة الجماعية، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك على أرضية العقوبات.

وتابع، أنّ هذه العقوبات، وإن كانت لا تزال في مرحلتها الأولى، حيث تشمل شخصيتين سياسيتين وبعض البنود، إلا أن مسارها يسير تدريجيًا نحو التصعيد.

وأشار إلى وجود اتفاقية شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتضمن بنودًا صريحة حول احترام حقوق الإنسان، وهو ما يشكل الأساس القانوني لفرض هذه العقوبات أو حتى تعليق الاتفاقية.

وأوضح العيادي أن اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي يمر بمراحل نقاش طويلة، وأن هناك تباينًا في المواقف بين دول الاتحاد، مثل الموقف الألماني ومواقف دول أوروبا الشرقية والغربية.

وذكر، أن ما يدور في الكواليس السياسية يشير إلى وجود شبه إجماع على ضرورة تفعيل المادة التي تسمح بفرض العقوبات وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، خاصة بعد تصاعد الانتهاكات التي لم تعد قابلة للتجاهل.

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
