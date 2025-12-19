قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشتاء يبدأ غدا.. درجات الحرارة اليوم 20 ديسمبر 2025| فيديو
وزير خارجية لنظيره التنزاني: مشروع سد جوليوس نيريري نموذج للتعاون والتنمية
وظائف خالية للشباب براتب 12 ألف جنيه.. قدم الآن
الكنيسة الكاثوليكية تشارك في اجتماع الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر
فظللْتُ أستغفرُ اللهَ منها ثلاثينَ سنة.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء لدى وصوله السراي الحكومي بلبنان
زيلينسكي: قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو يعزز الدفاعات الأوكرانية
الطقس اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والأجواء باردة
بمقر الحكومة بلبنان.. سلام ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية
سوريا.. دورية تابعة لجيش الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة
قضية بقاء.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتغطية علاج تساقط الشعر بالتأمين الصحي
لجنة التفتيش الأمني بالمطارات تتابع تأمين تشغيل البالون الطائر بالبر الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزالا بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

زلزال - أرشيفي
زلزال - أرشيفي
محمود نوفل

سجلت محطات الرصد زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة هندوكوش في أفغانستان .

وفي وقت سابق ؛ ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجات على مقياس ريختر  محافظة أنطاليا جنوب تركيا، وفق ما أفادت به وكالة Demirören للأنباء (DHA) استنادًا إلى بيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وسجل الزلزال عند الساعة 16:11 بالتوقيت المحلي، بالقرب من منطقة أكسو، على عمق نحو 50.5 كيلومترًا تحت سطح الأرض. وبسبب هذا العمق النسبي، لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، واكتفى السكان بالشعور بهزّة خفيفة، خاصة في الطوابق العليا من المباني.

وأشار خبراء الزلازل إلى أن محافظة أنطاليا تعد منطقة ذات نشاط زلزالي منخفض إلى متوسط مقارنة بمناطق أخرى في تركيا، لكنها تبقى معرضة لهزّات أرضية نتيجة قربها من الصفائح التكتونية النشطة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت أنطاليا خلال اليوم نفسه عدة هزّات أرضية أخرى، بعضها وصل إلى قوة 4.9 درجات في مناطق مثل سيريك وكونيا ألتي، دون أن تتسبب في أضرار كبيرة، مما دفع الجهات الرسمية إلى متابعة الوضع عن كثب.

وأكد العلماء أن السلسلة الأخيرة من الهزّات الأرضية، رغم ضعفها نسبيًا، تستدعي مراقبة مستمرة لقوى القشرة الأرضية تحت المدينة.

زلزال مقياس ريختر أفغانستان أنطاليا البحر الأبيض المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تتصرف؟

أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تسترجعها؟

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

جامعة الملك سلمان

الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: اختطاف 13 مصليًا في هجوم مسلح على كنيسة بوسط نيجيريا

الزواج

هل وجود الآيات القرآنية في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية حرام؟ أمين الفتوى يجيب

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد