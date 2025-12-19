زلزالا بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة هندوكوش في أفغانستان

سجلت محطات الرصد زلزالا بقوة 5.7 درجة هز منطقة هندوكوش في أفغانستان .

وفي وقت سابق ؛ ضرب زلزال بلغت قوته 3.8 درجات على مقياس ريختر محافظة أنطاليا جنوب تركيا، وفق ما أفادت به وكالة Demirören للأنباء (DHA) استنادًا إلى بيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

وسجل الزلزال عند الساعة 16:11 بالتوقيت المحلي، بالقرب من منطقة أكسو، على عمق نحو 50.5 كيلومترًا تحت سطح الأرض. وبسبب هذا العمق النسبي، لم تسجل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة، واكتفى السكان بالشعور بهزّة خفيفة، خاصة في الطوابق العليا من المباني.

وأشار خبراء الزلازل إلى أن محافظة أنطاليا تعد منطقة ذات نشاط زلزالي منخفض إلى متوسط مقارنة بمناطق أخرى في تركيا، لكنها تبقى معرضة لهزّات أرضية نتيجة قربها من الصفائح التكتونية النشطة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشهدت أنطاليا خلال اليوم نفسه عدة هزّات أرضية أخرى، بعضها وصل إلى قوة 4.9 درجات في مناطق مثل سيريك وكونيا ألتي، دون أن تتسبب في أضرار كبيرة، مما دفع الجهات الرسمية إلى متابعة الوضع عن كثب.

وأكد العلماء أن السلسلة الأخيرة من الهزّات الأرضية، رغم ضعفها نسبيًا، تستدعي مراقبة مستمرة لقوى القشرة الأرضية تحت المدينة.