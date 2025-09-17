برلمانية: حملة “إحنا مصر” رسالة وطنية تؤكد أن كل مواطن سفير لبلده

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإطلاق وزارة السياحة والآثار المرحلة الثانية من الحملة الترويجية الوطنية “إحنا مصر”، والتي جاءت تحت شعار «أفعال بسيطة ممكن تعمل فرق كبير».

وأكدت أن هذه الحملة تمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الوعي السياحي، وإبراز الوجه الحقيقي للشعب المصري المضياف.

وأوضحت سليم في بيان لها أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي فحسب، بل هي جسر للتواصل الحضاري والإنساني، ومصدر رئيسي للعملات الأجنبية وفرص العمل، مشيرة إلى أن دور المواطن في إظهار السلوكيات الإيجابية يعكس الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم، ويُعزز من مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.

وأكدت النائبة أن المرحلة الثانية من الحملة التي تركز على إبراز دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني تتسق مع جهود الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تجعل من تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد المصري أولوية وطنية، مشددة على أهمية أن يشعر كل مواطن بمسؤوليته في أن يكون سفيراً لوطنه من خلال سلوكيات بسيطة قادرة على صنع فارق كبير في دعم السياحة.