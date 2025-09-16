قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد تم استهلال الاجتماع بتقديم عرض تقديمي للسادة أعضاء المجلس عن نتائج الأنشطة والحملات الترويجية التي قامت الهيئة بتنفيذها وإطلاقها خلال العام المالي 2024/2025 للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهى".

كما تم أيضاً استعراض خطة الهيئة بشكل تفصيلي للعام المالي 2026/2025، متضمنة الحملات والشراكات الترويجية الجاري تنفيذها منذ بداية العام.

وتم خلال الاجتماع عرض الأفلام الترويجية التي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية في إطار الحملة الترويجية (إحنا مصر) والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها مؤخراً بهدف إبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري ولاسيما في تعامله مع السائحين، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تمثله السياحة في دعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة، في ضوء استراتيجيتها الحالية، ستعمل على إبراز وتنويع الجهود الترويجية وفقاً لاحتياجات كل سوق من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، مع التعرف على نوعية المنتجات والمقاصد السياحية التي تجذب هذه الأسواق في مصر وخاصة الجديدة منها.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود ستسهم في الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متميزة والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية وبما يسهم في تطوير أنماط السائحين، وذلك بالتعاون مع منظمي الرحلات بالإضافة إلى الاستمرار في الحملات الخاصة بالمنتجات السياحية القائمة مع التركيز على الترويج لعدد من المنتجات الجديدة.

كما تم إطلاع المجلس على مستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2025/2026 وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وتم أيضا عرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024، والتي أظهرت زيادة بنسبة 22% في أعداد السائحين الوافدين، مع توقعات إيجابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه تم استعراض حجم الحركة من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
 

وزير السياحة والآثار السياحة والآثار تنشيط السياحة مصر السياحة في مصر

صورة أرشيفية

بشير جبر: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي وسط تصعيد عسكري عنيف

أرشيفية

الأهلي يعلن عن المدير الفني الجديد .. عرض بـ3 ملايين دولار لحسم الصفقة

وزير الخارجية الأمريكي

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي للدوحة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

