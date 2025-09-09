قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يبحث مع مؤسس مجموعة تركية فرص الاستثمار الفندقي في مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استقبل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ا Nafi Güral مؤسس احد مجموعات الفنادق التركية، و Erkan Güral رئيس مجلس إدارة المجموعة، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم الحالية إلى مصر، وذلك لبحث فرص الاستثمار الفندقي بالوجهات السياحية الساحلية المصرية.

حضر اللقاء محمد فهمي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، و أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السيد الوزير بالوفد التركي، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على دعم وتشجيع الاستثمارات السياحية والفندقية، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متميزة وفرص استثمارية واعدة. كما استعرض استراتيجية الوزارة للتوسع في الطاقة الفندقية من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر، خاصة في ظل الأداء الإيجابي الذي يشهده القطاع  في أعداد السائحين خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما أشار الوزير إلى أن المقصد السياحي المصري شهد خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري زيادة ملحوظة في أعداد السائحين الأتراك بلغت 56.5%مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقصد المصري.

كما استعرض السيد الوزير أعداد الغرف الفندقية في مصر، خاصة بمدن شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، والتي أبدت المجموعة اهتماماً بالاستثمار فيها، كما ألقى الضوء على مدينة مرسى علم بما تمتلكه من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة.  

من جانبه، استعرض السيد Erkan Güral حجم أعمال المجموعة منذ تأسيسها عام 2008، وعدد الفنادق التي قامت بافتتاحها في العديد من الوجهات السياحية بدولة تركيا، إضافة إلى خططها المستقبلية للتوسع، معرباً عن تطلع المجموعة لضخ استثمارات في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي، مؤكداً استعداد المجموعة للتعاون مع المستثمرين المصريين في هذا الإطار.
 

وزير السياحة والآثار مصر فنادق استثمار سياحي سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

بعد تعادل المنتخب.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير المصرية

اصالة

مشاركة أصالة في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95

منتخب مصر

محمد بركات: تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو بطعم الفوز

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد