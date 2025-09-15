قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقة مشبوهة.. سقوط أجنبيتين تديران مسكنا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
خطوات التقديم على معاش تكافل وكرامة2025| الشروط والأوراق
قافلة «زاد العزة» الـ 37 إلى غزة .. الهلال الأحمر يرسل 2500 طن مساعدات اليوم
حريم ورجالة.. حقيقة فيديو مشاجرة الجيران بالوراق
مصر تفوز بجائزة الأغاخان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية
عنصر شديد الخطورة.. الداخلية تكشف عن حقيقة استهداف مواطن وابنه في أسيوط
مخطوفة وقلقانة.. أول ظهور للمتهمة بقتل زوجها و6 من أطفاله بالمنيا
ملك وملكة إسبانيا يبدآن غدا زيارة إلى مصر
قمة عربية إسلامية في ظروف استثنائية.. وأستاذ قانون دولي يجيب: هل نشهد إجراءات عقابية أم تكتفي ببيان سياسي؟
مراته سابت البيت .. دفن جثمان أمين مخازن أنهى حياته بسم فئران
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير
رئيس لبنان يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير إسبانيا تكثيف حملات الترويج لمقاصد مصر

وزير السياحة والآثار مع سفير إسبانيا
وزير السياحة والآثار مع سفير إسبانيا
محمد الاسكندرانى

استقبل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، Álvaro Iranzo Gutiérrez سفير إسبانيا بالقاهرة.

وتناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، إلى جانب مناقشة آليات زيادة أعداد السائحين الإسبان الوافدين إلى المقصد السياحي المصري.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أن السوق الإسباني يُعد أحد الأسواق المصدرة للسياحة إلى لمصر، لافتًا إلى أن مؤشرات النمو الأخيرة تعكس ثقة السائح الإسباني في المقصد المصري وما يقدمه من مقومات سياحية فريدة تجمع بين الحضارة العريقة والتنوع الكبير في المنتجات السياحية، من السياحة الثقافية والترفيهية، إلى السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات.

وقد شهدت مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد السائحين الإسبان بنسبة 63.3% خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد الليالي السياحية بنسبة 57.62%.

وفي مجال العمل الأثري، تطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين البلدين، حيث تعمل حاليًا 12 بعثة أثرية إسبانية في مصر تقوم بأعمال حفائر ودراسات في عدد من المواقع الأثرية بمختلف المحافظات، وهو ما يعزز من العلاقات العلمية والثقافية بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان عددًا من المقترحات لتكثيف الحملات الترويجية لمصر في السوق الإسباني لإبراز ما يتمتع به المقصد من تنوع وتميز، بما يسهم في تحقيق المزيد من معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإسبانيا، والرغبة المشتركة في تطوير مجالا التعاون المشترك ما يخدم مصالح البلدين.

وقد حضر اللقاء الدكتورة Magdalena Cruz مستشار الشئون الثقافية والعلمية بالسفارة، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.
 

أرشيفية

أول وزيرة AI في العالم

