حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
إطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحة للاقتصاد

محمد الاسكندرانى

أطلقت وزارة السياحة والآثار المرحلة الثانية من الحملة الترويجية “إحنا مصر”، تحت شعار «أفعال بسيطة ممكن تعمل فرق كبير».

وتهدف الحملة لتسليط الضوء على أهمية السياحة، وإبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري باعتبارها أحد أهم عوامل الترويج للمقصد السياحي المصري.

إحنا مصر

كانت المرحلة الأولى من الحملة، التي تم إطلاقها في منتصف أغسطس 2025، قد ركزت على المواطنين المتعاملين بشكل مباشر مع السائحين، من خلال تشجيعهم على إظهار السلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري المضياف.

أما المرحلة الثانية، فتركز على إبراز دور السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد القومي، من خلال توضيح تأثيرها الإيجابي على سلاسل الإمداد والقطاعات المرتبطة بها.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن حملة «إحنا مصر» تستهدف بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الفخر بالهوية والترحيب بالضيف، بما يجعل من كل مصري سفيراً لبلده أمام العالم، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتعزيز صورة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الاستراتيجيات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،
أن الرسالة الرئيسية للحملة بسيطة وعميقة في آن واحد وهي أن كل مواطن مصري قادر على إحداث فرق حقيقي في تجربة السائح وتشجعه على العودة مجددًا.

وأضافت سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، أن الحملة يتم بثها عبر 12 قناة تلفزيونية وعدد من محطات الإذاعة، فضلًا عن الحملات الإعلانية في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب الحضور المستمر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تضع تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على رأس أولوياتها.

السياحة وزارة السياحة والآثار سياحة

فورد فوكاس SUV‏
ميتسوبيشى لانسر
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
درة
