قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يصدر قرارا بتكليف رنا جوهر بالإشراف على العلاقات الدولية

رنا جوهر
رنا جوهر
محمد الاسكندرانى

أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، بالإشراف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب مهام عملها.

وزير السياحة والآثار 

يأتي هذا القرار في ضوء وجود تكامل بين مهام عمل مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، مع الاختصاصات المنوطة بالإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، كما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر المتميزة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وسعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وتشغل رنا جوهر منصب مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية منذ دمج وزارتي السياحة والآثار في عام 2019 وحتى الآن، بجانب تكليفها بالإشراف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالوزارة منذ عام 2023، والإشراف على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة منذ عام 2022.

وكانت تشغل رنا جوهر منصب المستشار الإعلامي لوزير السياحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019.

ومن أبرز المهام والمسئوليات التي تتولها من خلال عملها بالوزارة التنسيق والتواصل بين الوزارة والعديد من الجهات الخارجية سواء المحلية أو الدولية في ملفات متعددة ومنها التعاون والتواصل مع سفارات الدول الأجنبية المختلفة في مصر، بجانب مشاركتها في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المحلية والدولية، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الدبلوماسية لمصر، بالإضافة إلى قيامها بتمثيل الوزارة في العديد من اللجان الحكومية.

كما شاركت في إنجاز العديد من الملفات منها المشاركة في إدارة الأزمتين التي واجهها قطاع السياحة في مصر: جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت تعمل الأستاذة رنا جوهر قبل ذلك في إدارة التخطيط بالصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يُعرف حالياً بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث كان من ضمن مهام عملها التعامل مع الجهات المانحة، وإعداد خطط العمل الخاصة بالمشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالصندوق، وإعداد الميزانيات الخاصة بالتمويل بالتنسيق بين الجهات المانحة والبرامج المختلفة التابعة للصندوق.

رنا جوهر حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 

رنا جوهر وزير السياحة والآثار مصر السياحة وزارة السياحة والآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

ترشيحاتنا

اهل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية .. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء

الحكم الشرعي لمقاطع المقالب المنتشرة على السوشيال ميديا.. أمين الفتوى يوضح

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية لدى وصوله أستانا للمشاركة في القمة الثامنة لزعماء الأديان

استقبال رسمي رفيع لمفتي الجمهورية في أستانا للمشاركة بقمة زعماء الأديان

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد