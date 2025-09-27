حماة الوطن يتبرع بجهاز منظار رحمي لمستشفيات جامعة أسيوط دعماً للمرضى

تبرع حزب حماة الوطن بأسيوط، لمستشفيات جامعة أسيوط بجهاز منظار رحمي مخصص لعلاج مريضات الأورام من السيدات، حيث قدمه النائب أحمد حسن، عضو مجلس الشيوخ في إطار توجيهات قيادات الأمانة المركزية.

وتسلم جهاز المنظار الرحمي، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

من جانبه، أكد النائب أحمد حسن، أن قرر التبرع بالجهاز فور إعلان فوزه بعضوية مجلس الشيوخ، في إطار حرصها على دعم المستشفيات الجامعية التي تخدم آلاف المرضى من أبناء أسيوط والمحافظات المجاورة، في خطوة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الخدمات الطبية.

وأشار حسن إلى أن هذا التبرع يأتي في إطار دوره الخدمي والتنموي الذي يضعه ضمن أولوياته كنائب عن الشعب، لافتاً إلى أن المستشفيات الجامعية في أسيوط تمثل ملاذاً علاجياً مهماً لمحدودي الدخل في صعيد مصر، وأن دعمها بأحدث الأجهزة يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.