حماة الوطن: قواعدنا الشعبية بالمحافظات العمود الفقري لدعم مرشحينا في الانتخابات

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن القواعد الشعبية والتنظيمية التي يمتلكها الحزب في مختلف المحافظات تعد العمود الفقري لنجاحه في أي استحقاق انتخابي، مشيرا إلى أن الحزب عمل خلال السنوات الماضية على بناء قاعدة جماهيرية واسعة وفعالة تتجلى نتائجها في كل انتخابات.

وأضاف سليمان في حواره لـ صدى البلد أن انتخابات مجلس الشيوخ الماضية كانت خير دليل على ذلك، حيث شهدت لجان الاقتراع إقبالا واسع من المواطنين الداعمين لمرشحي الحزب، وهو ما انعكس في حجم الأصوات والزخم الشعبي الذي حققه الحزب على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أن الحزب يتوقع أن يتكرر هذا الالتفاف الشعبي بل ويتجاوزه في انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن الدعم الكبير الذي يحظى به الحزب يرجع إلى التزامه الثابت تجاه الدولة وقيادتها السياسية، إلى جانب ثقة المواطن المصري في أن الحزب يمثل بحق "حماة للوطن".

وشدد المتحدث الرسمي على أن هذا التفاعل الشعبي ليس مؤقتا أو مرتبطا بموعد انتخابي فقط، بل هو ثمرة عمل تنظيمي متواصل على الأرض، يقوم على التواصل المباشر مع المواطنين وترجمة الأفكار إلى مبادرات حقيقية تمس حياتهم اليومية وتعزز شعورهم بالانتماء.