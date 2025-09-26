برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية

أكد داريو كاروتينوتو النائب بالبرلمان الإيطالي، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية كبيرة تستدعي إعادة النظر في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدول الغربية، التي كانت دائمًا تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تلتزم بمبادئها في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأشار، إلى التأثيرات الكبيرة لذلك على العلاقات الدولية، بما في ذلك بين فرنسا وإسبانيا وإسرائيل، فضلاً عن مشاركة إيطاليا عبر إرسال فرقاطة حربية لدعم المواطنين الإيطاليين ضمن قافلة الصمود المتجهة إلى غزة.

وتطرق، إلى استهداف إسرائيل للسفن التي تحمل مساعدات إنسانية، واصفًا الهجوم بأنه جبان لوقوعه في وقت متأخر من الليل، وبما أنه تم ضد سفن غير مسلحة.

وأوضح أن البرلمان الإيطالي ووزارة الدفاع تحركا بسرعة لتقديم الدعم لهذه السفن عبر إرسال وحدات بحرية، مشدداً على أن هذا التدخل يثير القلق من خلق توترات محتملة بين إيطاليا وإسرائيل في حال وقوع أي تصعيد.

ولفت كاروتينوتو إلى موقف البرلمان الإيطالي من خطاب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن المعارضة الإيطالية تعتبر هذا الموقف منافقًا، حيث ربط الاعتراف بفلسطين بشروط تتعلق بحماس وإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وأكد أن الطلب الحقيقي يجب أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون أي شروط، مثلما فعلت أكثر من 150 دولة، لممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوضع حد للتطهير العرقي في القطاع.