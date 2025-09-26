قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: صلابة المصريين يجب أن تكون قائمة على فهم ووعي
الرئيس السيسي: هدفنا في الأكاديمية العسكرية هو تطوير الإنسان المصري وتأهيله للمستقبل
الأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا حيويًا في الوساطة لإنهاء حرب غزة
رقمان قياسيان.. محمد صلاح على موعد مع التاريخ أمام كريستال بالاس
الرئيس السيسي: شباب مصر الأمل في بناء المستقبل
برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية
رئيس الهيئة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو توطين الصناعة
القبض على شخص تعاطى المخدرات في الشارع بالجيزة
الرئيس السيسي: المنطقة تمر بمنعطف حاسم يتطلب تقديرا سليما ودراسة متأنية لكل خطوة
الرئيس السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عامين
الرئيس السيسي: مصر لا تتآمر على أحد .. والشعب المصري مسالم بطبعه
إيفان أوس: ترامب يغير موقفه بعد إدراك محدودية تقدم أوكرانيا على الأرض
توك شو

برلماني إيطالي: مأساة غزة تتطلب تغيير التوازنات الجيوسياسية الغربية

عبد الخالق صلاح

أكد داريو كاروتينوتو النائب بالبرلمان الإيطالي، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية كبيرة تستدعي إعادة النظر في التوازنات الجيوسياسية في المنطقة. 

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدول الغربية، التي كانت دائمًا تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لم تلتزم بمبادئها في التعامل مع الأزمة الحالية.

وأشار، إلى التأثيرات الكبيرة لذلك على العلاقات الدولية، بما في ذلك بين فرنسا وإسبانيا وإسرائيل، فضلاً عن مشاركة إيطاليا عبر إرسال فرقاطة حربية لدعم المواطنين الإيطاليين ضمن قافلة الصمود المتجهة إلى غزة.

وتطرق، إلى استهداف إسرائيل للسفن التي تحمل مساعدات إنسانية، واصفًا الهجوم بأنه جبان لوقوعه في وقت متأخر من الليل، وبما أنه تم ضد سفن غير مسلحة. 

وأوضح أن البرلمان الإيطالي ووزارة الدفاع تحركا بسرعة لتقديم الدعم لهذه السفن عبر إرسال وحدات بحرية، مشدداً على أن هذا التدخل يثير القلق من خلق توترات محتملة بين إيطاليا وإسرائيل في حال وقوع أي تصعيد.

ولفت كاروتينوتو إلى موقف البرلمان الإيطالي من خطاب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن المعارضة الإيطالية تعتبر هذا الموقف منافقًا، حيث ربط الاعتراف بفلسطين بشروط تتعلق بحماس وإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

 وأكد أن الطلب الحقيقي يجب أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون أي شروط، مثلما فعلت أكثر من 150 دولة، لممارسة ضغط دولي على إسرائيل لوضع حد للتطهير العرقي في القطاع.

