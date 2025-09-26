غارات مستمرة على قطاع غزة.. والنزوح للمناطق الوسطى والجنوبية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إن حصيلة الشهداء منذ ساعات الفجر وحتى الآن بلغت نحو 19 شهيداً نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

المناطق الغربية المكتظة بالسكان

وأوضح أن 11 شهيداً سقطوا في مدينة غزة جراء قصف مباشر استهدف المناطق الغربية المكتظة بالسكان، حيث رفض الأهالي النزوح إلى المحافظة الوسطى.

وأشار في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن قصفاً جديداً استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وتابع، أن الغارات لم تقتصر على مدينة غزة فقط، بل طالت أيضاً مناطق في المحافظة الوسطى مثل مخيم البريج، وكذلك مدينة خان يونس جنوب القطاع، وهو ما يعكس اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية التي طالت مناطق يدعي الاحتلال أنها آمنة.

استمرار النزوح

وأشار المراسل إلى أن استمرار النزوح من مدينة غزة إلى المناطق الوسطى والجنوبية تسبب في ازدحام شديد داخل مخيمات النازحين، حيث لجأت عشرات العائلات إلى نصب خيامها في مخيم المغازي والطرق الشرقية المحاذية لشارع صلاح الدين، ورغم خطورة هذه المواقع، إلا أن الأهالي اضطروا إلى الإقامة فيها نتيجة انعدام المساحات المتاحة لإيواء النازحين.