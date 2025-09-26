قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سؤال برلماني حول خطط البيئة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وآثارها السلبية

فريدة محمد

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حول خطط وسياسات الحكومة بصفة عامة ووزارة البيئة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والمياه في ظل ما نشهده من موجات حر وجفاف متزايدة، تهدد الأمن الغذائي والمائي المصري.
 

وتساءل:" أين الاستراتيجية الوطنية الواضحة لمواجهة شح المياه وتدهور الأراضي الزراعية نتيجة التغير المناخي؟ وهل لدينا خطط عاجلة لمساعدة المزارعين على التكيف مع الموجات المناخية القاسية، مثل الحرارة الشديدة أو السيول المفاجئة؟ وما هو دور الوزارة في دعم البحوث الزراعية لإنتاج محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وأكثر مقاومة للحرارة؟

كما تساءل المهندس حسن المير قائلاً : لماذا لا يتم إشراك المواطنين والمزارعين في حملات توعية عملية مرتبطة بطرق الري الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية؟ وأين نصيب مصر من التمويلات الدولية المخصصة للتكيف مع المناخ، وكيف تُدار هذه الأموال بشفافية؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تكليف وإلزام المحافظين بوضع خطط طوارئ مناخية محلية تتعامل مع السيول وارتفاع درجات الحرارة والتوسع في المشروعات الصغيرة للري الحديث (التنقيط – الرش) بمساعدة القروض الميسرة وإنشاء مراكز تدريب زراعية في كل محافظة لتدريب الفلاحين على طرق الزراعة المقاومة للمناخ.

كما طالب المهندس حسن المير بإطلاق حملات توعية للمزارعين حول ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية وجامعات الأقاليم لإجراء أبحاث تطبيقية تخص كل محافظة على حدة مؤكداً على ضرورة الاسراع فى تنفيذ هذه المطالب للحد من الاثار السليبة لظاهرة التغير المناخي.

