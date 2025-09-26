برلماني: نثمن التعاون بين العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس امناء المحكمة العربية للتصنيع التى أعرب فيها عن تقديره للدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة وإشادته بإسهاماتها في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلًا عن إنجازها لتأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وفي المواعيد المحددة.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن الهيئة العربية للتصنيع تستحق هذا التقدير والإشادة الكبيرة من المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق نظراً لدورها الوطنى والناجح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة العربية للتصنيع ومن خلال التعاون الجاد والحقيقى مع جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها وزارة الصناعة والنقل بقيادة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى عالم الصناعات الحديثة .

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المذكرة للتعاون الحقيقي بينهما.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة، بحضور السفير محمدي أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدًا بخبراتها المتميزة في مجال التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية، موضحًا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري والعقود الدولية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الهيئة في التدريب الإداري والفني والتقني بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتحول الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يساهم في دعم المؤسسات العربية ومواكبة متطلبات الرقمنة وضمان استدامتها.