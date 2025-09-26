قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: نثمن التعاون بين العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اتفاقه التام مع تصريحات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس امناء المحكمة العربية للتصنيع التى أعرب فيها عن تقديره للدور المحوري للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة وإشادته بإسهاماتها في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلًا عن إنجازها لتأثيث وفرش مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وفي المواعيد المحددة.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن الهيئة العربية للتصنيع تستحق هذا التقدير والإشادة الكبيرة من المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق نظراً لدورها الوطنى والناجح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة العربية للتصنيع ومن خلال التعاون الجاد والحقيقى مع جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها وزارة الصناعة والنقل بقيادة المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى عالم الصناعات الحديثة .

ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المذكرة للتعاون الحقيقي بينهما.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة، بحضور السفير محمدي أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير علي عبدي أواري سفير الصومال بالقاهرة.

وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم، مشيدًا بخبراتها المتميزة في مجال التحكيم التجاري ومنازعات الاستثمار المحلية والدولية، موضحًا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ برامج ودورات تدريبية مشتركة في التحكيم التجاري والعقود الدولية، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات الهيئة في التدريب الإداري والفني والتقني بمجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وفي السياق ذاته، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أهمية الاستفادة من الخبرات المتقدمة للهيئة العربية للتصنيع في تعزيز القدرات المؤسسية والتحول الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بما يساهم في دعم المؤسسات العربية ومواكبة متطلبات الرقمنة وضمان استدامتها.

أحمد فؤاد أباظة النواب لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة

مصرع 7 أشخاص وإصابة 36 في انفجار غلايات مصنع بالمحلة.. صور

ذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

ترشيحاتنا

برونو لاج

مدرب الأهلي الجديد.. من يقود الأحمر؟

الجليد

نتوءات بلاتينية غامضة فى عينات جليدية .. ما القصة؟

الطاقة النظيفة

ثورة مرتقبة في الطاقة النظيفة.. احتياطيات هائلة من الهيدروجين الطبيعي تحت الأرض| ما القصة؟

بالصور

للمرة الأولى.. نجاح علاج جيني يبطئ مرض هنتنغتون الوراثي 75%

مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون
مرض هنتنغتون

3 حقن لا يجب الحصول عليها إلا بإشراف طبي.. البرد أخطرها

3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة
3 حقن خطيرة تهدد الصحة

جهاز البيئة بالشرقية ينفذ 28 حملة لفحص عوادم المركبات ويضبط 127 سيارة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فستان لافت.. دنيا سمير غانم تخطف الانظار بظهورها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد