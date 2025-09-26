قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام؟
ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية
القاهرة الإخبارية: لبنان يواجه شتاءً قاسيًا بحملة للتطعيم
أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس
انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 5 أكتوبر لمواجهة جيبوتي وغينيا بيساو
ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا
خطيب الأوقاف: المسلم يواجه الأفكار اللادينية باليقين الصادق.. فيديو
انترناسيونال البرازيلي يعلن التعاقد مع رامون دياز لتدريب الفريق
انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جهود الرئيس السيسي ودبلوماسية مصر فاعلة في تثبيت خيار السلام ومواجهة التهجير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أسامة مدكور عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين مثلت محطة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية، بما حملته من مواقف دولية غير مسبوقة وتوافق واسع على رفض الممارسات الإسرائيلية، إلى جانب انعقاد مؤتمر “حل الدولتين” واللقاء الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الوضع في قطاع غزة وخطط ما بعد الحرب.

وأشار "مدكور"، في بيان  اليوم، إلى ما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته من نيويورك، والذي يجسّد الجهود المصرية المكثفة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، وتأكيد ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إضافة إلى التشديد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة وشاملة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات الطيبة مع الرئيس السيسي وتقديره لجهوده في المنطقة يعكسان مكانة مصر ودورها المحوري في استقرار الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن ما خرجت به فعاليات الأمم المتحدة ومؤتمر “حل الدولتين” من اعترافات واسعة بالدولة الفلسطينية يشكّل زخماً دولياً داعماً للحقوق الفلسطينية ويعزز موقف مصر الداعم لهذه الحقوق.

واختتم مدكور تصريحاته بالتأكيد على أن تصريحات الرئيس السيسي خلال اللقاء حول أن السلام هو خيار استراتيجي لمصر تبرهن على استمرار السياسة المصرية الثابتة في حماية مصالح الشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية المضي قدماً في التنسيق الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة وتنفيذ أي مبادرات لوقف الحرب وإعادة الإعمار دون المساس بحقوق الفلسطينيين.

أسامة مدكور مجلس الشيوخ مستقبل وطن القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

رخصة

طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة من الهاتف المحمول

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

ترشيحاتنا

أموال

ضبط 3 عناصر متهمين بغسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شخصين لاستغلالهم أحداثًا في التسولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ضبط شخصين لاستغلالهما الأحداث في التسول وترويج المخدرات بالجيزة

المتهمين

ضبط 10 أشخاص في الفيوم لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر شركات توظيف وهمية

بالصور

إطلالة لافتة.. يسرا تبهر متابعيها في أحدث ظهور برفقة شيماء سيف

يسرا
يسرا
يسرا

زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

فيديو

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد