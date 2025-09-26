أمن قومي.. برلماني يوجه سؤالا عاجلا للحكومة بشأن روبلوكس

أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة هناك ألعاب غريبة تدخل المنازل المصرية، وأن تلك الألعاب غير مراقبة من الجهات المسؤولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه وجه سؤالا للحكومة عن طريقة مراقبة الحكومة لتلك الألعاب، لحماية الأطفال الصغار، و أن لعبة روبلوكس، خطر على الأطفال.

ولفت إلى أن لعبة روبلوكس، يكون بها شات ومن خلاله يطلبون أموال وأشياء كثيرة، خاصة بالأسرة، ولذلك يجب أن يكون هناك آليات لحماية الأطفال، وأن هناك دول مصر قطر وعمان، قامت بإلغاء هذه اللعبة.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات عليها أن توضح ما يتم لمراقبة هذه اللعبة، وأنه سيتقدم بطلب إحاطة في أول أكتوبر لمناقشة وزير الاتصالات، وأن أي شئ يخص الأطفال يكون أمن قومي.