انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم
فى حالة عدم إتزان.. ضبط متهم تحت تأثير تعاطى المخدرات|فيديو
إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله
زواج رانيا يوسف من المخرج أحمد جمال.. صور
نائب بالبرلمان الإيطالي: قطاع غزة يعاني مأساة كبرى
خارج مباراة القمة.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور
أزمة في الزمالك قبل القمة.. الإصابة تبعد نجم الزمالك عن المباراة
الحياة والصراعات والعمل..8 توقعات مثيرة للذكاء الاصطناعي في 2026
البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة تدعو للانسحاب خلال خطاب نتنياهو
انطلاق مهرجان 100 مليون صحة الرياضي.. في هذا التوقيت
أسماء جلال تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد
الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على قائد سيارة بالجيزة
أخبار البلد

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب.. لو عايز تصوت مع أسرتك في لجنة واحدة تعمل إيه؟

إسلام دياب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأسبوع المقبل، الجدول الزمني لإجراءات انتخابات مجلس النواب، وموعد الترشح لانتخابات مجلس النواب، والاجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

يتم الإدراج في قاعدة بيانات الناخبين تلقائيًا بمجرد بلوغ السن القانوني لمباشرة الحقوق السياسية وهو 18 سنه عدا من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات، وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيسى لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتسأل المواطنون عن إمكانية السماح لأفراد الأسرة الواحدة الإدلاء بصوتهم الانتخابي في لجنة واحدة، ونوضح في هذا التقرير الإجابة على التساؤل..

 يتم تقديم طلب عن طريق تطبيق للهيئة الوطنية للانتخابات أو الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أو باليد ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومى وبيتم اختيار مقر الانتخاب من أقرب ثلاث مقرات انتخابية متاحة للناخب.

يمكن تقديم طلب للهيئة عبر الموقع الرسمي بضم جميع أفراد الاسرة ليبدوا أصواتهم في ذات اللجنة، ولكن ذلك مقيد بشرط وهو أن يكون محال إقامتهم جميعا ببطاقات الرقم القومى الخاصة بهم تابعة لقسم شرطة واحد.

