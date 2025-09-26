استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يسدد إيجار محل والد عبدالله لمدة عام كامل

في استجابة سريعة لما تم نشره عبر صدى البلد لمناشدة الطفل "عبدالله" الأهالي بالشراء من محل والده بساقلتة، لمساعدته في سداد ديونه، قام الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، بزيارة الطفل وأسرته داخل محلهم بمركز ساقلتة.

محافظة سوهاج

وخلال الزيارة، اطمأن نائب المحافظ على أوضاع الأسرة واستمع إلى احتياجاتهم، ثم بادر بسداد إيجار المحل لمدة عام كامل، للمشاركة في رفع العبء عن كاهل الأسرة ومساندتها في تجاوز أزمتها المعيشية.

وأكد الدكتور عبد الهادي أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم أبنائها والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المبادرات الإنسانية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

من جانبها، أعربت أسرة الطفل "عبدالله" عن خالص شكرها وتقديرها لنائب المحافظ على استجابته السريعة وموقفه النبيل، الذي أعاد لهم الأمل في مواجهة الظروف الصعبة وترك أثرًا طيبًا في نفوسهم.