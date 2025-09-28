قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
تأييد الحكم بالحبس عامين على مروة يسري الشهيرة بـ بنت مبارك
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق العظمة والتميز في الشرق الأوسط،
اختتام المؤتمر العلمي الثالث لشفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر
اتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي يُكلف مصطفى صابر برئاسة شعبة الذهب والمجوهرات
محافظات

محافظ الغربية يتابع المشروعات بزفتى.. ويشدد على سرعة التسليم والتشغيل

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، وممثلي دار الهندسة – الاستشاري العام لرئاسة مجلس الوزراء للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” –ولجنه من وزارة التنمية المحلية، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، فضلًا عن مديري المديريات وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بقرى مركز زفتى، والوقوف على نسب الإنجاز، وبحث سرعة استلامها وتشغيلها لخدمة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتركز الاجتماع على مناقشة المشروعات الخاصة بالأسواق والمواقف النموذجية ونقاط الحماية المدنية، وتلافي الملاحظات المتبقية تمهيدًا للاستلام والتشغيل الفوري، بما يضمن توفير خدمات عصرية وآمنة متكاملة في مختلف قرى المركز. كما تم استعراض تفاصيل الملاحظات الفنية ومقترحات التعامل معها، وفقًا للمعايير التخطيطية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة التنفيذ والجودة في آن واحد.

وخلال الاجتماع، وجَّه اللواء أشرف الجندي رسالة حاسمة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، وأن على الشركة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافي كافة الملاحظات الفنية على وجه السرعة، مشددًا أن حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة ومتكاملة خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تباطؤ في تسليم هذه المشروعات وتشغيلها.

استلام وتشغيل مشروعات

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف استلام وتشغيل هذه المشروعات على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، مشددًا على التنسيق الفوري بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم أي ملاحظات ميدانية، وعدم السماح بحدوث أي تأخير في استلام المنشآت وتسليمها للمواطنين.

كما شدد المحافظ على الإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، لما تمثله من أهمية بالغة في حفظ أمن وسلامة المواطنين، موجّهًا بضرورة تسليم المواقع المتبقية على الفور لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بأن نسبة الإنجاز في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى بلغت 97.24%، لافتًا إلى أن الهدف الآن هو إنهاء المشروعات المتبقية للوصول إلى نسبة تنفيذ 100% في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل تضاعف الجهد وتعمل على مدار الساعة من أجل سرعة التسليم والتشغيل.

دعم الأسر والعائلات تحسبن خدمات انجاز مشروعات حل مشكلات المواطنين اخبار محافظة الغربية

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

فتاوى تشغل الأذهان

فتاوى تشغل الأذهان| كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. خطوات الغسل الصحيح من الجنابة .. هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟

صورة أرشيفية

في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. 9 عروض في مهرجان مسرح الهواة وانطلاق ملتقى تنمية الأسرة المصرية

القضية الفلسطينية

21 بندا .. محلل يكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

