محافظ الغربية يتابع المشروعات بزفتى.. ويشدد على سرعة التسليم والتشغيل

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، وممثلي دار الهندسة – الاستشاري العام لرئاسة مجلس الوزراء للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” –ولجنه من وزارة التنمية المحلية، وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، فضلًا عن مديري المديريات وأعضاء المكتب الفني للمحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المتبقية بقرى مركز زفتى، والوقوف على نسب الإنجاز، وبحث سرعة استلامها وتشغيلها لخدمة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتركز الاجتماع على مناقشة المشروعات الخاصة بالأسواق والمواقف النموذجية ونقاط الحماية المدنية، وتلافي الملاحظات المتبقية تمهيدًا للاستلام والتشغيل الفوري، بما يضمن توفير خدمات عصرية وآمنة متكاملة في مختلف قرى المركز. كما تم استعراض تفاصيل الملاحظات الفنية ومقترحات التعامل معها، وفقًا للمعايير التخطيطية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة التنفيذ والجودة في آن واحد.

وخلال الاجتماع، وجَّه اللواء أشرف الجندي رسالة حاسمة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، وأن على الشركة سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وتلافي كافة الملاحظات الفنية على وجه السرعة، مشددًا أن حق المواطن في الحصول على خدمة آمنة ومتكاملة خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تباطؤ في تسليم هذه المشروعات وتشغيلها.

استلام وتشغيل مشروعات

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع ملف استلام وتشغيل هذه المشروعات على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، مشددًا على التنسيق الفوري بين دار الهندسة والجهات التنفيذية والشركات المنفذة لحسم أي ملاحظات ميدانية، وعدم السماح بحدوث أي تأخير في استلام المنشآت وتسليمها للمواطنين.

كما شدد المحافظ على الإسراع في تشغيل نقاط الحماية المدنية التي تم تنفيذها ضمن المبادرة، لما تمثله من أهمية بالغة في حفظ أمن وسلامة المواطنين، موجّهًا بضرورة تسليم المواقع المتبقية على الفور لتكون جاهزة للتشغيل في أقرب وقت ممكن.

واختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع بأن نسبة الإنجاز في مشروعات “حياة كريمة” بزفتى بلغت 97.24%، لافتًا إلى أن الهدف الآن هو إنهاء المشروعات المتبقية للوصول إلى نسبة تنفيذ 100% في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن فرق العمل تضاعف الجهد وتعمل على مدار الساعة من أجل سرعة التسليم والتشغيل.