مقتل 17 مسلحا خلال عملية أمنية في شمال غربي باكستان

أعلنت مصادر أمنية في باكستان مقتل 17 مسلحا خلال عملية أمنية شنتها قوات الأمن في مقاطعة "كرك" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.
وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم السبت - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن مقتل 17 منهم وإصابة أكثر من 10 آخرين، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة على الأقل من قوات الأمن.
وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها خيبر بختونخوا وبلوشستان.
 

