محافظات

رئيس مياه الغربية يتفقد مشروعات تنموية بقرية مركز زفتي لرفع كفاءتها ..صور

الغربية أحمد علي

أجرى اللواء مهندس  محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، بجولة تفقدية لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز زفتي.

توجيهات مياه الشرب والصرف بالغربية 

وتفقد رئيس الشركة، مشروع شبكات مياه الشرب بقري  شبرا ملس - كفر العرب - سنباط - ميت النور - شبرا اليمن - كفر شبرا اليمن ، ومراجعة موقف الأعمال المطلوب إنهائها تمهيدا لتسليم تلك المشروعات إداريا لاستشاري مجلس الوزراء ( دار الهندسة ) .

وشدد عبدالفتاح، على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة علي الوجة الامثل للانتهاء من تلك المشروعات، وتسليمها .

تحسين خدمات المواطنين 

كما تفقد محطة مياه كفر ششتا الإرتوازي بمركز زفتى والتي تعمل بطاقة 7400 م3 / يوم لافتا علي الاهتمام بخطة الصيانة الدورية للمولد وكذا خطة التطهير للخزانات العلوية والآبار، ومحطة مياه القرشية الإرتوازي بمركز السنطة والتي تعمل بطاقة5200 م3 / يوم والتي تعمل بجانب المحطة المرشحة بالسنطة لتغذية قرية القرشية وبعض القري المجاورة ، موجها بالاهتمام بالصلاحية الفنية للطلمبات والمحركات وتنفيذ خطة الصيانة الدورية للمحابس .

وفى ختام الجولة تفقد محطة مياه الاستاد النقالي بفرع طنطا والتي تعمل بطاقة 2600 م3 / يوم وتابع سيادته الضغط علي خط طرد المحطة، وكذلك قياس نسبة الكلور الحر المتبقي لخط الطرد للتأكد من جودة المياه طبقا للمعايير القياسية .

وتأتي هذه المتابعة ضمن الجولات التفقدية للوقوف على مشروعات حياه كريمة وحسن سير العمل وانتظامة بالمحطات علي مستوي أفرع الشركة المختلفة ـ وذلك فى إطار توجيهات اللواءأشرف الجندى محافظ الغربية ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

اخبار محافظة الغربية

