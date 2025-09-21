اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك

تنظر محكمة مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، جلسة الاستئناف والطعن المقدم من أنوسة كوته ضد الحكم الصادر بالحبس 3 أشهر في واقعة التسبب في إصابة عامل السيرك وحدوث عاهة مستديمة له.

تفاصيل المحاكمة

خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا المدعوة كوته بحضورها شخصيًا لقبول الاستئناف المقدم.

وكانت محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة لمحاكمة أنوسة كوته، رغم عدم حضورها الجلسة الأولى، في واقعة التسبب في إهمال أكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء أحد العروض الترفيهية بالسيرك، بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وطلبت هيئة محكمة جنح طنطا الاستدلال والاطلاع على التقارير الطبية للعامل المصاب، بالإضافة إلى تقرير شهود العيان وأقوالهم حول الواقعة.

وأفاد وليد الفولي، محامي عامل السيرك، أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الصحية، حيث أُجريت له عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

إحالة أنوسة كوته

وأفادت النيابة العامة، بناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بتكليف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق كجنحة ومخالفة بالمادتين 244 فقرة 1، و2، و377 من قانون العقوبات ضد محاسن مدحت محمد علي كوته.

وجاء في التحقيقات أن المدعو كوته، في يوم 1/4/2025 بدائرة قسم أول طنطا، تسببت خطأً في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد نتيجة إهمالها ورعونتها وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك أثناء أداء عرض الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى بتر ذراع المجني عليه الأيسر أعلى الكوع وإصابته بعاهة مستديمة.

تقارير جهات التحقيق

وحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، فإن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة عدم التزام المدعوة كوته بالإجراءات المطلوبة أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى الضرر الجسيم للمجني عليه كما ورد في التحقيقات.