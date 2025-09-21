قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض
اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك
مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله
رسالة للمواطنين في ندوة بدمياط.. سكك حديد مصر تطلق حملة توعية شاملة لحماية الأرواح والمرافق الحيوية
عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو
تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات
خالد جاد الله: كثرة النجوم صنعت أزمة في الأهلي .. والشحات الأفضل في مركزه |فيديو
«غزة» ترد على الادعاءات الإسرائيلية: مزاعم استهداف فرق الأمم المتحدة «مُغرضة»
طبيعة أسوان تختلف .. تعرّف على حالة الطقس في أول أيام الدراسة 21-9-2025
سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص
«عبدالله السعيد لا يُقارن».. محمد صلاح يكشف أبرز مميزات لاعبي الزمالك قبل مباراة الجونة
الشيباني يرفع العلم السوري في واشنطن .. ورسالة شكر للمبعوث الأمريكي توم باراك
حوادث

اليوم.. «مستأنف طنطا» تنظر محاكمة «أنوسة كوته» في واقعة إصابة عامل السيرك

الغربية أحمد علي

تنظر محكمة مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، جلسة الاستئناف والطعن المقدم من أنوسة كوته ضد الحكم الصادر بالحبس 3 أشهر في واقعة التسبب في إصابة عامل السيرك وحدوث عاهة مستديمة له.

تفاصيل المحاكمة

خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا المدعوة كوته بحضورها شخصيًا لقبول الاستئناف المقدم.

وكانت محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة لمحاكمة أنوسة كوته، رغم عدم حضورها الجلسة الأولى، في واقعة التسبب في إهمال أكل ذراع المدعو محمد البسطويسي من جهة أحد النمور أثناء أحد العروض الترفيهية بالسيرك، بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه.

وطلبت هيئة محكمة جنح طنطا الاستدلال والاطلاع على التقارير الطبية للعامل المصاب، بالإضافة إلى تقرير شهود العيان وأقوالهم حول الواقعة.

وأفاد وليد الفولي، محامي عامل السيرك، أن موكله الضحية لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الصحية، حيث أُجريت له عملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

إحالة أنوسة كوته

وأفادت النيابة العامة، بناءً على توجيهات المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بتكليف رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق كجنحة ومخالفة بالمادتين 244 فقرة 1، و2، و377 من قانون العقوبات ضد محاسن مدحت محمد علي كوته.

وجاء في التحقيقات أن المدعو كوته، في يوم 1/4/2025 بدائرة قسم أول طنطا، تسببت خطأً في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد نتيجة إهمالها ورعونتها وعدم اتخاذها الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك أثناء أداء عرض الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى بتر ذراع المجني عليه الأيسر أعلى الكوع وإصابته بعاهة مستديمة.

تقارير جهات التحقيق

وحسب التقرير الطبي المرفق بالأوراق، فإن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة عدم التزام المدعوة كوته بالإجراءات المطلوبة أثناء التعامل مع الحيوانات المفترسة، مما أدى إلى الضرر الجسيم للمجني عليه كما ورد في التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية استئناف أنوسة كوته عامل السيرك محكمة طنطا

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة

وزيرا الشباب وشئون المجالس النيابية ومحافظ القاهرة يشهدون حفل استقبال الطلاب بجامعة حلوان

السفير علي عبدي أواري

سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمواقف مصر الداعمة لبلاده

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذج تدريبي لـ طلاب آثار وسياحة

متحف جاير أندرسون يستعرض نموذجا تدريبيا لـ طلاب آثار

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

