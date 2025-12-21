الأمين العام الجديد لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول يتسلم مهام عمله

تسلم الأمين العام الجديد لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول APPO فريد غزالي مهام عمله، خلال مراسم التسليم والتسلم مع الدكتور عمر فاروق إبراهيم، الأمين العام المنتهية ولايته، والتي أقيمت في برازافيل بجمهورية الكونغو برئاسة برونو جين ريتشار إيتوا، وزير الهيدروكربونات بجمهورية الكونغو ورئيس منظمة (APPO) لعام 2025.

وجري تعيين فريد غزالي أميناً عاماً جديداً لمنظمة (APPO) للفترة من 4 يناير 2026 إلى 4 يناير 2028، وذلك خلال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس الوزاري للمنظمة التي عُقدت في برازافيل، بجمهورية الكونغو، في 4 نوفمبر 2025.

وفي كلمته، أعرب الأمين العام الجديد عن امتنانه للمجلس الوزاري لمنظمة (APPO) على الثقة التي أولاها لشخصه لقيادة الأمانة العامة للمنظمة، مهنئاً سلفه على النتائج التي حققها، وتعهد بمواصلة العمل الذي بدأ بلا كلل، داعياً معاونيه إلى الانخراط في رؤية تحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه.

فيما استعرض الأمين العام المنتهية ولايته النتائج الإيجابية الرئيسية التي حققتها المنظمة تحت قيادته بين عامي 2020 و2025، كما أعرب عن شكره للمجلس الوزاري، والمجلس التنفيذي للمنظمة، وموظفي الأمانة العامة على الدعم الذي تلقاه من الجميع خلال فترتين متتاليتين في الأمانة العامة للمنظمة.

تأسيس APPO

يشار إلى أن منظمة (APPO) قد تأسست عام 1987 في لاجوس بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وهي منظمة حكومية دولية تهدف إلى العمل كمنصة للتعاون وتنسيق الجهود والعمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

وتتمثل مهمة المنظمة في تعزيز التعاون في مجال الهيدروكربونات بين دولها الأعضاء والمؤسسات العالمية الأخرى لتعزيز التعاون والشراكات المثمرة، مع استخدام البترول كمحفز لأمن الطاقة والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في أفريقيا.

وتضم المنظمة 18 دولة عضواً منها جمهورية مصر العربية، ويقع مقرها في برازافيل، بجمهورية الكونغو.