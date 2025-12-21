شركة القاهرة لتكرير البترول تنفذ محطة جديدة لتحلية مياه الشرب بشمال سيناء

افتتح اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والكيميائي طارق عبد اللطيف رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، واللواء مهندس خالد العمري رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، محطة تحلية مياه الشرب بقرية وادي الحاج بمركز نخل ، والتي تعد أكبر محطة لتحلية مياه الآبار الارتوازية على مستوى محافظة شمال سيناء.



المحطة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمساهمة في التنمية المجتمعية بمختلف محافظات مصر وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ، حيث جري إقامتها بمبادرة من شركة القاهرة لتكرير البترول و بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وشركة مياه الشرب بالمحافظة، بعد تقييم احتياجات القرية والقرى المجاورة بما يهدف لتوافر مياه شرب نظيفة وبشكل مستدام ، ودعم الزراعة وتحسين جودة الحياة .





وفي سياقه ،اكد محافظ شمال سيناء أن توفير مياه الشرب من أعظم الأعمال التي يمكن تقديمها لأهالي المحافظة ، متوجهاً بالشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية علي ما تقدمه من خدمات بالمحافظة.



برامج المسئولية المجتمعية

فيما أكد رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول استمرار برامج المسئولية المجتمعية وفق توجيهات المهندس وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة التوسع في الدور المجتمعي لشركات البترول لخدمة أهالي المحافظات وتحقيق التنمية المستدامة.



