غرفة البترول: التعدين في مصر ثروة واعدة وفرصة للاستثمار الأجنبي

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تواجد شركة أنجلو جولد أشانتي، رابع أكبر شركة تعدين في العالم، بمصر يمثل رسالة قوية لقدرات وإمكانات البلاد ويعكس مصداقية مصر في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية.

الفوسفات والحديد والرصاص

وأوضح “أبو بكر” خلال لقاء خاص أُجري لأول مرة داخل منجم السكري ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أن مصر تمتلك 34 معدنًا مخزونًا في باطن الأرض، تشمل الفوسفات والحديد والرصاص والألومنيوم، مشددًا على أن استغلال هذه الموارد يتطلب شراكات مع شركات أجنبية نظرًا لطبيعة قطاع التعدين الذي يحمل مخاطرة كبيرة.

خبرات وكوادر متخصصة

وأشار إلى أن مصر تمتلك خبرات وكوادر متخصصة في علم الجيولوجيا، وأن الدولة تتمتع بأراضٍ منبسطة تؤهلها للتنقيب عن المعادن، معربًا عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية بقطاع التعدين، واصفًا هذا الاهتمام بأنه من أفضل ما تشهده البلاد حاليًا.

الثروات المعدنية

واختتم أبو بكر حديثه مؤكدًا أن قطاع التعدين قادر على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري، مع وجود ثروة بشرية كبيرة جاهزة للعمل، وأن هناك توجهًا لعدم تصدير المواد الخام بهدف الاستفادة الكاملة من الثروات المعدنية محليًا.