أخبار التوك شو| أحمد موسى: منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة.. ووزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز.

وزير البترول: فاتورة استيراد المواد البترولية ترتفع في الصيف لـ 2 مليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن فاتورة استيراد المواد البترولية في الشهر مليار دولار وترتفع في الصيف إلى 2 مليار دولار.

اللي في دماغي هعمله.. رد مفاجئ من متسابق دولة التلاوة: المنشاوي بيجري في دمي

شارك المتسابق محمد أبو العلا، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وتلا آيات قرآنية أمام لجنة التحكيم.

الثلاثاء المقبل.. وزير التربية والتعليم ضيف لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إجراء حوار مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، يُذاع يوم الثلاثاء القادم في التاسعة مساء، قائلة: "سنذيع هذا الحوار يوم الثلاثاء، وهو هام جدا في توقيته وشخصه، من حيث التوقيت الأسر المصرية قلقة على أبنائها بعد تكرار حالات التحرش والاعتداء في عدد من المدارس، وسوف نستمع إلى مزيد من الإجراءات المتوقعة لمجابهة الظاهرة".

4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة وكل مؤسسات الدولة عملت كفريق عمل لعدم انقطاع الكهرباء.

ستوجليف: الحوارات الدولية أساس علاقات قوية ومثمرة بين روسيا وأفريقيا

قال ألكسندر ستوجليف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، إن المؤتمرات والمنتديات الدولية تُعد ركيزة أساسية لإجراء أي حوار بنّاء أو إقامة علاقات سياسية واقتصادية ناجحة بين الدول.

من أهم مشروعات مصر.. أحمد موسى: منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منجم السكري يمثل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن ما يتم على أرض الواقع يعكس حجم الخير الذي يعود على مصر وشعبها من هذا المنجم العملاق، في إطار اهتمام الدولة بتنمية واستغلال ثرواتها الطبيعية.

كريم فهمي يكشف عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت"

كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" في حياته أثناء المراهقة.

سفير الخرطوم: زيارات مشتركة ولقاءات مستمرة لتعزيز التعاون النفطي مع جنوب السودان

أكد السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، على أن الأحداث في حقلي هجليج وبامبو لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين وزارتي النفط في السودان وجنوب السودان.

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، موضحًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار، مع مرور سحب خفيفة على بعض المناطق.