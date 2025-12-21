قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
تقرير يكشف خريطة التغلغل لجماعة الإخوان داخل فرنسا.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة.. ووزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير البترول: لا زيادات في أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر 2026
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن  أقل تكلفة للغاز في مصر تأتي من الإنتاج المحلي، يليه الغاز القادم عبر الأنابيب ثم سفن التغييز.
وزير البترول: فاتورة استيراد المواد البترولية ترتفع في الصيف لـ 2 مليار دولار
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة  المعدنية، أن فاتورة استيراد المواد البترولية في الشهر مليار دولار وترتفع في الصيف إلى 2 مليار دولار.

اللي في دماغي هعمله.. رد مفاجئ من متسابق دولة التلاوة: المنشاوي بيجري في دمي
شارك المتسابق محمد أبو العلا، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، وتلا آيات قرآنية أمام لجنة التحكيم.

الثلاثاء المقبل.. وزير التربية والتعليم ضيف لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”
أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إجراء حوار مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، يُذاع يوم الثلاثاء القادم في التاسعة مساء، قائلة: "سنذيع هذا الحوار يوم الثلاثاء، وهو هام جدا في توقيته وشخصه، من حيث التوقيت  الأسر المصرية قلقة على أبنائها بعد تكرار حالات التحرش والاعتداء في عدد من المدارس، وسوف نستمع إلى مزيد من الإجراءات المتوقعة لمجابهة الظاهرة".

4 سفن تغييز.. وزير البترول يزف خبرا سارا للمصريين بشأن الغاز
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطاقة وكل مؤسسات الدولة عملت كفريق عمل لعدم انقطاع الكهرباء.

ستوجليف: الحوارات الدولية أساس علاقات قوية ومثمرة بين روسيا وأفريقيا
قال ألكسندر ستوجليف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، إن المؤتمرات والمنتديات الدولية تُعد ركيزة أساسية لإجراء أي حوار بنّاء أو إقامة علاقات سياسية واقتصادية ناجحة بين الدول.

من أهم مشروعات مصر.. أحمد موسى: منجم السكري يضم ثروات معدنية قيمة
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منجم السكري يمثل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن ما يتم على أرض الواقع يعكس حجم الخير الذي يعود على مصر وشعبها من هذا المنجم العملاق، في إطار اهتمام الدولة بتنمية واستغلال ثرواتها الطبيعية.

كريم فهمي يكشف عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت"
كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" في حياته أثناء المراهقة.

سفير الخرطوم: زيارات مشتركة ولقاءات مستمرة لتعزيز التعاون النفطي مع جنوب السودان
أكد السفير عصام كرار، سفير السودان لدى جنوب السودان، على أن الأحداث في حقلي هجليج وبامبو لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط، مشيرًا إلى استمرار الاجتماعات والتنسيق بين وزارتي النفط في السودان وجنوب السودان.

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد
أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الحالي، موضحًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار، مع مرور سحب خفيفة على بعض المناطق.

وزير البترول المواد البترولية أسعار المواد البترولية كريم بدوي التربية والتعليم لميس الحديدي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد