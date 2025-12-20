ستوجليف: الحوارات الدولية أساس علاقات قوية ومثمرة بين روسيا وأفريقيا

قال ألكسندر ستوجليف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، إن المؤتمرات والمنتديات الدولية تُعد ركيزة أساسية لإجراء أي حوار بنّاء أو إقامة علاقات سياسية واقتصادية ناجحة بين الدول.

مناقشات جادة وملموسة

وأضاف ستوجليف، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الفعاليات تسهم في بناء الثقة وتهيئة المناخ المناسب لإقامة العلاقات الثنائية وإجراء مناقشات جادة وملموسة بين الشركاء.

بناء علاقات قائمة على الثقة

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روسكونجرس»، أن الشراكة الروسية-الأفريقية تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، مشددًا على أن روسيا تولي أهمية كبيرة لبناء علاقات قائمة على الثقة والتعاون، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، والتي تجعل من هذا النوع من الشراكات ضرورة استراتيجية للطرفين.