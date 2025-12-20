قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم فهمي يكشف عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت"

كريم فهمي
كريم فهمي
عبد الخالق صلاح

كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" في حياته أثناء المراهقة.

وخلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ليلة فونطاستيك مساء اليوم على قناة "MBC MASR"، قال فهمي: "أول ديت ليا كان عندي 14 سنة روحنا ركبنا فلوكة في النيل لوحدنا وفيه مراكبي، أول حاجة عملتها انى نمت على كتفها المراكبي قالي العكس اللحظة دي مأثرة فيا".

وحل الفنان كريم فهمي غدا ضيفا في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم الدميتان أبلة فاهيتا وكارو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم عبر قناة إم بي سي مصر.

وروجت إم بي سي مصر للحلقة، حيث نشرت الملصق الدعائي لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "

النجم كريم فهمي ضيف حلقة الليلة مع الأبلة فاهيتا الساعة 9 مساءا".

النجم كريم فهمي ليلة فونطاستيك الفنان كريم فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

ترشيحاتنا

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

ارشيفية

إحالة فـــــرد أمن إداري وآخرين قــــ تلوا مواطن في البدرشين للجنايات

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد