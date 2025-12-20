كريم فهمي يكشف عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت"

كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرض له في أول "ديت" في حياته أثناء المراهقة.

وخلال ظهوره ضيفًا ببرنامج ليلة فونطاستيك مساء اليوم على قناة "MBC MASR"، قال فهمي: "أول ديت ليا كان عندي 14 سنة روحنا ركبنا فلوكة في النيل لوحدنا وفيه مراكبي، أول حاجة عملتها انى نمت على كتفها المراكبي قالي العكس اللحظة دي مأثرة فيا".

وحل الفنان كريم فهمي غدا ضيفا في برنامج "ليلة فونطاستيك" تقديم الدميتان أبلة فاهيتا وكارو في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم عبر قناة إم بي سي مصر.

وروجت إم بي سي مصر للحلقة، حيث نشرت الملصق الدعائي لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "

النجم كريم فهمي ضيف حلقة الليلة مع الأبلة فاهيتا الساعة 9 مساءا".