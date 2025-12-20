الثلاثاء المقبل.. وزير التربية والتعليم ضيف لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي إجراء حوار مع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، يُذاع يوم الثلاثاء القادم في التاسعة مساء، قائلة: "سنذيع هذا الحوار يوم الثلاثاء، وهو هام جدا في توقيته وشخصه، من حيث التوقيت الأسر المصرية قلقة على أبنائها بعد تكرار حالات التحرش والاعتداء في عدد من المدارس، وسوف نستمع إلى مزيد من الإجراءات المتوقعة لمجابهة الظاهرة".

أوضاع المعلمين والحضور

وتابعت خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة: "الحوار يتناول كل قضايا التعليم، هل سياسة التعليم في مصر فجائية أم تكاملية؟ هل كل وزير يأتي لاستكمال ما قام به من سبقه أم يقوم بنسفه وبدايته من جديد؟ يتناول الحديث عن البكالوريا والكثافات وأوضاع المعلمين والحضور في المدارس".



اختتمت: "الحوار يتناول قضايا "التعليم الفني" حوار شامل يهم أسر 25 مليون طالب مصري، فضلا عن 830 ألف مدرس، وهم عصب العملية التعليمية".