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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس القاهرة لتكرير البترول: حريق محطة الخصوص لم يؤثر على أعمال الشركة

جانب من الحريق
جانب من الحريق

أكد المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن الشركة تعمل بكامل طاقتها، منوها بأن الحريق الذى اندلع اليوم فى محطة معالجة الصرف الصحى بالخصوص ، يقع خارج حدود المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد بمسافة حوالى 3 كيلو مترات .

وأشار إلى أنه لا يوجد أى صلة لشركات المنطقة الجغرافية بالحادث وقد شاركت فرق الإطفاء للمنطقة البترولية بمسطرد فى السيطرة على الحريق .

من جانبه أعلن مصدر في محافظة القليوبية، فصل خدمات الغاز عن المنطقة المجاورة لحادث انفجار محطة المرج الجديدة بمنطقة القلج المرتبطة بـ 3 محطات وهما الخانكة والخصوص والمرج، لحين الانتهاء من التشغيل الكامل للمحطة.

وأشار إلى أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي وجرى السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، الذي حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحي أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقد المحافظ موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق التى تم احتوائها على الفور، وأسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر فى الأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، منها مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م، وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ3 محطات هي المرج والخصوص والخانكة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

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