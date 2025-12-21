البترول: ختام فعاليات مشروع بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة وترشيدها

في إطار التعاون الاستراتيجي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة ، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اختتمت فعاليات مشروع "بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة وترشيدها"، والذي يأتي ضمن جهود تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ودعم مستهدفات التحول الطاقي وفقاً لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2040، وبرنامج الحكومة لخفض الانبعاثات وتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية.

شهد الختام المهندس يس محمد أحمد وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ وعدد من قيادات قطاع البترول ، وممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما شارك مندوب السفير الياباني بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) .

وخلال كلمته، أكد المهندس يس محمد أحمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف علي السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، أن المشروع يمثل نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي القائم على نقل الخبرات وبناء القدرات واستخدام أدوات التقييم الحديثة المعتمدة على البيانات. وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، وأن مخرجات المشروع تساعد في دعم برامج التحديث والتحول الرقمي داخل القطاع ومساندة جهود رفع كفاءة الطاقة على المستوى القومي .

من جانبه، أعرب أبيساوا يو، الممثل الرئيسي لجايكا في مصر، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج خلال تنفيذ المشروع، مؤكداً حرص جايكا على مواصلة دعم برامج كفاءة الطاقة في مصر ونقل أفضل الخبرات اليابانية في هذا المجال. وأوضح أن التعاون مع الحكومة المصرية يعكس العلاقات المتنامية بين البلدين، وأن المشروع يعد مثالاً ناجحاً للشراكات التي تسهم في التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

ويهدف المشروع إلى:

• إنشاء مركز التميز للتحول الطاقي ليكون منصة وطنية للتدريب والاستشارات.

• تطوير أنشطة كفاءة الطاقة الكهربية بالاعتماد على البيانات وتحسين أدوات التقييم.

• دعم القطاع الصناعي في ترشيد استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر الفنية.

• استكمال تطوير منظومة إدارة بيانات الطاقة الوطنية (EDMS) وتحسين جودة البيانات.

• وضع الإطار التنظيمي لبرنامج مدير طاقة وطني لتعزيز كفاءة التشغيل بالمنشآت الصناعية والخدمية.

وأكد الحضور على أهمية تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التعاون بين الحكومة المصرية والجانب الياباني لتنفيذ برامج إضافية في مجالات كفاءة الطاقة والتحول الأخضر .



