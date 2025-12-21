قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

البترول: افتتاح مدرسة زهور المعرفة للتعليم الأساسي في العامرية بعد تطويرها

مشروع تطوير مدرسة زهور
مشروع تطوير مدرسة زهور
أمل مجدى

افتتحت اليوم مشروع تطوير مدرسة زهور المعرفة للتعليم الأساسى بحى العامرية " والذي دعمته الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالأسكندرية " ايثيدكو " التزاما بدورها المجتمعي وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتنمية .

 شهد الافتتاح  الكيميائى  هشام رياض رئيس  الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" والمهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير للتنمية ،  و سيد الأزوك  مدير عام الإدارة التعليمية بالعامرية .

 شملت عملية التطوير رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية بالكامل من خلال تطوير الفصول الدراسية وتزويدها بالأثاث والتجهيزات التعليمية الجديدة وإعادة تأهيل معامل العلوم والحاسب الآلى وتجهيز مكتبة حديثة ودعم المدرسة بوسائل تعليمية حديثة تواكب تطورات التعليم الرقمى  وشملت برامج تدريبية متقدمة للمعلمين إلى جانب دعم الأنشطة الطلابية بما يعزز الإبتكار والإبداع لدى الطلاب  وينعكس علي تحسين جودة العملية التعليمية لنحو 500 تلميذ وتلميذة .         
 


 مؤسسة مصر الخير
وبالتزامن مع هذا الافتتاح أطلقت مؤسسة مصر الخير مبادرة" ضى" للكشف المبكر عن مشاكل الابصار لدى طلاب المدارس لتوفير نظارات طبية وتصحيح الابصار.

ويعد مشروع تطوير مدرسة زهور المعرفة نموذجًا يحتذى للتعاون المثمر بين الدولة وقطاع البترول ومنظمات المجتمع المدني و منها مؤسسة مصر الخير .

و أشاد  الكيميائى هشام رياض بدور مؤسسة مصر الخير باعتبارها  رائدة فى مجال تنمية الإنسان وأعرب عن تطلع إيثيدكو لمزيد من التعاون مع المؤسسة والتكامل مع منظمات المجتمع المدنى خاصة وأن إيثيدكو تقوم بتنفيذ برامج متعددة للتنمية المجتمعية تستهدف تحسين وتطوير مستوى الخدمات  التعليمية والصحية والإجتماعية والتمكين الإقتصادى وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا و الأولى بالرعاية .

الإستثمار فى التعليم

كما أكد أن الإستثمار فى التعليم هو إستثمار طويل الأجل ويعد أحد المرتكزات الرئيسية فى استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسؤولية المجتمعية .

وقد قام  الحضور بجولة تفقدوا فيها عددا من الفصول والخدمات التعليمية وأبدى التلاميد سعادتهم بالمظهر الحضارى الجديد والتجهيزات المتطورة التي جاءت دعماً من الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو " للمجتمع المحيط بها.   


 

وزارة البترول البنية التحتية الأنشطة الطلابية التعليم الرقمى مؤسسة مصر الخير

