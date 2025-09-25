قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مبرة طنطا.. أكثر من 120 عملية لعلاج تعرق اليدين عند الأطفال

جراحة فرط التعرق عند الأطفال
جراحة فرط التعرق عند الأطفال
الديب أبوعلي

نجح فريق جراحة الأطفال بمستشفى مبرة طنطا في إجراء أكثر من 120 عملية لعلاج فرط التعرق في اليدين عند الأطفال باستخدام المنظار الجراحي الصدري، وهي تقنية حديثة وآمنة أثبتت فعاليتها في إنهاء معاناة الصغار مع هذه المشكلة الصحية.

المبادرة التي انطلقت في يناير 2025 استهدفت القضاء على ظاهرة فرط التعرق لدى الأطفال، ونجحت خلال أشهر قليلة في تحسين حياة مئات الأسر، ومنحت الأطفال القدرة على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل طبيعي بعيدًا عن الإحراج والمعاناة.

وتعكس هذه التجربة تقدمًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال بمحافظة الغربية، فضلًا عن الثقة المتزايدة التي تحظى بها الكوادر الطبية والتمريضية في مبرة طنطا.

النجاح المتواصل للعمليات وضع المستشفى في مقدمة المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال، وفتح الباب أمام المزيد من الأسر للجوء إلى هذه التقنية الحديثة التي تُعيد البهجة والثقة للأطفال.

جاء ذلك تحت إشراف إداري مند كريم بركات مدير الفرع، و د. محمد الششتاوي مدير المستشفى، وجهود فريق طبي متميز ضم:

أ.د. أحمد الحداد أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب طنطا.

أ.د. محمد سعده استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخِلقية – طب بنها.

د. شبل الزيني رئيس قسم جراحة الأطفال.

د. محمد نجا أخصائي جراحة الأطفال.

د. سمير شنيشن أخصائي جراحة الأطفال.

كما كان لطاقم التمريض وفريق العمليات دور محوري في إنجاح هذه العمليات، ومن بينهم: فادية نبيل، أماني حمدي، أسماء رمضان، محمد مهدي، مروة خالد، سمر راجح، إيمان سعد، الشيماء رمضان، ولاء عبد الباسط، إلى جانب مشرفة العمليات مس زينب جمال.

