رئيس جامعة طنطا يفتتح فعاليات ندوة «التحديات النفسية في الحياة الجامعية» | صور

نظمت جامعة طنطا اليوم أولى فعالياتها للعام الدراسي الجديد 2025-2026 بعنوان "التحديات النفسية في الحياة الجامعية"، بحضور الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور حسام الصاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة طنطا، والدكتور محمد الوصيفي أستاذ الطب النفسي والإدمان بجامعة المنصورة، والإعلامية دينا عصمت والي، الإعلامية بقناة دي إم سي، والدكتور أحمد هارون استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، والدكتورة علياء أحمد شنب خبيرة شراكات وسياسات الصحة العامة والتنمية البشرية، ومحمد القصير مير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك في إطار دور جامعة طنطا كرئيس لتحالف إقليم جامعات الدلتا، وتطبيقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الدعم النفسي داخل الجامعات.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بالتواجد في الندوة التي تناقش قضية الصحة النفسية لطلاب الجامعات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يمثل محورًا أساسيًا في بناء الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن تواجده وسط طلاب من مختلف جامعات إقليم الدلتا يمثل سعادة كبيرة، مضيفا أن بناء الإنسان يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، وهو ما تؤكده توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تقديم الدعم النفسي والعلمي لطلاب الجامعات، باعتبارهم ثروة الوطن.

دعم وحدات الإرشاد

أشار رئيس الجامعة أن الجامعة تقدم الدعم اللازم من خلال وحدات الإرشاد وورش العمل، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الطلابية وذوي الهمم، مؤكدا على أهمية التعاون بين الجامعات، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في صحة الإنسان، وأن المرحلة الجامعية ليست مجرد مرحلة تعليمية، بل هي مرحلة تأسيسية تبنى فيها الأحلام وتتبلور فيها الخطط، وفي ختام كلمته، أكد على أن دمج الطلاب ذوي الهمم ليس واجبًا أخلاقيًا فقط، بل هو ضرورة وطنية، كما شدد على أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في توعية المجتمع بأهمية الصحة النفسية.

التعامل مع ذوي إعاقة

شهدت فاعليات الندوة محاضرة هامة حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، تضمنت المحاضرة عرضًا توضيحيًا لطرق التعامل الصحيحة معهم، بالإضافة إلى استعراض الأدوات اللازمة لخلق بيئة صحية وداعمة لهم.

كما تناولت الندوة موضوع الإدمان، حيث شرحت أنواعه المختلفة، وتأثير الإدمان الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، وطرق العلاج والوقاية من الإدمان، في حوار تفاعلي مع الحضور.

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور حسام الصاوي، أستاذ الطب النفسي بجامعة طنطا، والدكتور محمد الوصيفي، أستاذ الطب النفسي والإدمان بجامعة المنصورة، والإعلامية دينا عصمت والي، الإعلامية بقناة دي إم سي، والدكتور أحمد هارون، استشاري العلاج النفسي والصحة النفسية، والدكتورة علياء أحمد شنب، خبيرة شراكات وسياسات الصحة العامة والتنمية البشرية.