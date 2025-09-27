قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة

منار عبد العظيم

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صرف تعويضات مالية بقيمة 400 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا حادث انهيار مصنع المحلة، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة من الدولة لدعم المتضررين وأسرهم.

وأوضح الوزير، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المبلغ يشمل 300 ألف جنيه من وزارة العمل، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، كما سيتم صرف تعويض إضافي من صاحب المنشأة التي وقع بها الحادث، طبقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة للعلاقات العمالية.

زيارة إنسانية للمصابين بمستشفى المحلة العام

جاءت تصريحات وزير العمل على هامش زيارته لمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين جراء الحادث المأساوي. ورافقه خلال الجولة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعدد من المسؤولين المحليين.

وأعرب الوزير، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على متابعة الوزارة الدائمة لحالتهم بالتنسيق مع الجهات الطبية المختصة، كما قدم خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

الدولة لا تتخلى عن أبنائها.. ومتابعة دقيقة للحادث

وأكد وزير العمل ، خلال لقائه على أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها في وقت المحن، وأن الحكومة تتحرك بسرعة في مثل هذه الأزمات لتوفير الدعم اللازم والرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين.

