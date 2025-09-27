محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شارع الجلاء

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، التي تشمل أعمال الرصف، وتطوير الجزيرة الوسطى، وتركيب الانترلوك.

وخلال جولته، استدعى المحافظ على الفور المهندس سامح نوار وكيل مديرية الطرق، والمهندسه ريهام عبدالشافي مديرة المكتب الفني للمحافظ ، والمهندسه هبه صلاح مديرة متابعة المشروعات بالمحافظة، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة، مكلفًا إياهم بمتابعة أعمال التطوير ميدانيًا بشكل يومي، والتأكد من الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع.

وشدد "مرزوق" على عدم استلام أي أعمال تنفيذية بالشارع إلا بعد مراجعة فنية دقيقة من قبل اللجنة الفنية المشكلة لمتابعة الأعمال، للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها.

كما شدد المحافظ، على تكثيف الأعمال القائمة وتسريع وتيرة الإنجاز، مؤكدًا أن مشروع تطوير شارع الجلاء يمثل أحد المحاور المرورية الحيوية بمدينة المنصورة، وأن الدولة حريصة على إنجازه بالشكل اللائق ليخدم المواطنين ويرفع المعاناة عنهم.

وأكد "مرزوق"، أن المحافظة تتابع جميع المشروعات التنموية بدقة، وأن تحسين جودة الطرق والبنية التحتية يأتي في صدارة أولويات الدولة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.