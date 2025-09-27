قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف

وزير العمل بمستشفي المحلة
وزير العمل بمستشفي المحلة
الغربية أحمد علي

أعلن محمد جبران وزير العمل خلال جولته ميدانية بمستشفي المحلة العام تقديم واجب لكل أسرة ضحايا ومصابي ضحايا حادث المصنع المنهار ومضاعفة التعويض إلي 400 ألف بناءا علي توجيهات دولة رئيس الوزراء " .


واضاف وزير العمل بقوله :"هناك إجراءات احترازية لتأمين حياة العمال داخل المنشأة الصناعية مع مراعاة حقوقهم وضمن تطبيق الحد الادنى للاجور وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية لهم " .

تصريحات وزير العمل وتقديم واجب المواساة 

وكان  اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية استقبل  وزير العمل  محمد جبران، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجدد المحافظ والوزير خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن المقرر أن يتوجها اليوم إلى موقع الحادث بالمحلة الكبرى لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وبحث سبل تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين ومتابعة احياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث. 

اخبار محافظة الغربية وزير العمل ضحايا ومصابي مصنع نسيج المحلة ضحايا ومصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير: المدارس التكنولوجية نقلة نوعية وتُخرج كوادر قادرة على المنافسة دولياً

صورة أرشيفية

إقبال على الطرح الثاني لمبادرة “سكن لكل المصريين 7”

أرشيفية

علي لاريجاني : تعاون دول المنطقة ضرورة لمواجهة السياسات الإسرائيلية

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد