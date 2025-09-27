وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف

أعلن محمد جبران وزير العمل خلال جولته ميدانية بمستشفي المحلة العام تقديم واجب لكل أسرة ضحايا ومصابي ضحايا حادث المصنع المنهار ومضاعفة التعويض إلي 400 ألف بناءا علي توجيهات دولة رئيس الوزراء " .



واضاف وزير العمل بقوله :"هناك إجراءات احترازية لتأمين حياة العمال داخل المنشأة الصناعية مع مراعاة حقوقهم وضمن تطبيق الحد الادنى للاجور وتقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية لهم " .

تصريحات وزير العمل وتقديم واجب المواساة

وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية استقبل وزير العمل محمد جبران، لدى وصوله إلى ديوان عام المحافظة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة حادث حريق مصبغة “غزل البشبيشي” بحي أول المحلة الكبرى، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وجدد المحافظ والوزير خالص تعازيهما لأسر المتوفين في هذا الحادث الأليم، متمنيين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ومن المقرر أن يتوجها اليوم إلى موقع الحادث بالمحلة الكبرى لتفقده عن قرب، فضلًا عن زيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا في منازلهم، وبحث سبل تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين ومتابعة احياجاتهم لحين تجاوز تداعيات الحادث.