محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمدينة طنطا.. ويؤكد: إعادة صياغة المشهد الحضاري والخدمي بما يليق بالمواطن

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طنطا، تابع خلالها عددًا من مشروعات التطوير والرصف الجاري تنفيذها في إطار خطة شاملة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن ما تشهده المدينة من طفرة عمرانية يعكس حجم الجهود المبذولة لبناء محافظة عصرية تليق بمكانة الغربية كعاصمة للدلتا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع تطوير محور محلة منوف، والذي يعد أحد أهم المحاور التنموية بالمحافظة، حيث اطمأن على سير الأعمال في المشروع الممتد بطول 2000 متر من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات في سبرباي، والذي يتم تنفيذه بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه وبمدة تنفيذ مقررة 24 شهرًا، فيما بلغت نسبة الإنجاز نحو 65%. وأوضح المحافظ أن المشروع يهدف إلى إقامة كورنيش حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد يضم ممشى راقٍ ومساحات خضراء ومنشآت خدمية، ليشكل متنفسًا حضاريًا لأهالي طنطا وزائريها، إلى جانب كونه شريانًا مروريًا جديدًا يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وربط الأحياء والمناطق الحيوية.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محور محلة منوف ليس مجرد مشروع مروري، بل يمثل نقلة نوعية تُعيد رسم خريطة الحركة داخل طنطا، مؤكّدًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ، وقال: “الأعمال تُنفذ على مدار الساعة، والهدف أن يرى المواطن نتائج ملموسة على الأرض في أسرع وقت، فالمشروع حضاري ومروري في آن واحد ويُعد نموذجًا للتنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية”.

كما تفقد المحافظ نفق قحافة، حيث تابع أعمال الإصلاح والتأهيل التي شملت إعادة معالجة أرضية وحوائط النفق وتنفيذ عزل مائي كامل لحمايته من تجمعات المياه، مع تدعيمه بطبقات خرسانية لضمان الكفاءة والاستدامة. وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تهدف لمعالجة المشكلة من جذورها وضمان استمرار كفاءة النفق في خدمة المواطنين دون أي عوائق، بما يعكس حرص المحافظة على تقديم خدمات حضارية متكاملة تليق بأهالي الغربية.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تعمل على إعادة صياغة المشهد الحضاري والخدمي في طنطا، وأن جميع المشروعات التنموية تستهدف خدمة المواطن وتحسين جودة حياته، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بسرعة الإنجاز وجودة التنفيذ لضمان نتائج ملموسة تلبي تطلعات المواطنين.