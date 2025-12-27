السرطان غيّر حياتي .. عمرو مصطفى: ألحّن بدون نوتة.. وبكيت بسبب عمرو دياب

في حديث صريح ومؤثر، كشف الملحن والمطرب عمرو مصطفى عن محطات مهمة في حياته الفنية والإنسانية، بدءًا من رحلته مع التلحين دون دراسة النوتات أو المقامات الموسيقية، مرورًا ببداياته العملية وكفاحه المبكر، وصولًا إلى كواليس تعاونه وخلافه مع النجم عمرو دياب، وتجربته القاسية مع مرض السرطان التي وصفها بأنها منحة إلهية أعادت تشكيل نظرته للحياة والفن.

معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

قال الملحن عمرو مصطفى، إنه قام بتلحين أغاني لكل المطربين الذين كان يسمعهم وهو صغير، منهم الشاب مامي والشاب خالد وسميرة سعيد.

وأضاف عمرو مصطفى، في تصريح تليفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش، أنه لم يدرس النوتات الموسيقية "دو ري ما فاصولا سي" قائلا: أنا معرفهاش لحد النهاردة أنا اللي بيشغلني مشاعري".

وتابع: أنا لا أعرف المقامات الصوتية وأنا ميسوط أوي مش مضايق، واللي يعرف يعمل زيي يعملها، أنا بشتغل من وأنا عندي 12 سنة.

وأوضح أن موهبته ابتدت وهو صغير، حيث كان يحب سماع الموسيقى بشكل كبير، وخاصة نوع الموسيقى الكلاسيكي.

وذكر أنه اشتغل في تجارة النجف في درب البرابرة، وكان يصنع كل أنواع النجف، وكنت بنزل شغل للتجار في درب البرابرة وأنا في تالتة إعدادي، وأهملت الدراسة لما الفلوس كترت في إيدي، وبعدين رجعت الدراسة تاني لما السوق حركته بدأت تقل، والتحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة لما التزمت في الدراسة مرة تانية.

اشتريت جيتار وسيديهات وتعلمت الموسيقى ومستمر فى التجديد

وكشف عن بداياته الفنية قائلاً إنه اشترى جيتار وسيديهات لفرقة جيبسي كينغز، وتعلم على أساسها كيفية عزف الكوردين.

وأوضح أنه اعتمد على هذه التقنية في إنتاج أغانيه المشهورة مع الفنان عمرو دياب مثل: «بعترف»، «ماله»، و«العالم الله».

وأضاف:"أنا مش متعلم غير كوردين بس، وقعدت عليهم وخلصت إنتاج مصر الموسيقي لمدة 10 سنوات، وبعدها قلت لنفسي لازم أغير وحفظت كورديت تانيين."

نوبة بكاء بسبب عمرو دياب

ودخل في نوبة بكاء أثناء حديثه عن خلافاته مع النجم عمرو دياب، وذلك خلال وجوده ضيفا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش.

وكشف عن تواصل عمرو دياب معه بسبب أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا، معربا عن حبه وتقديره له.وعن كواليس تصالحه مع عمر دياب.

وقال: "من كتر حبي في عمرو دياب، حصل اللي حصل، أنا اكتشفت ده بعد ما تعبت واكتشفت أني بحبه أوي، هو أخويا ولما كتبلي بوست خلاص كل الزعل راح ولا كأن حاجة حصلت، وهو لما بيغني كأن أنا بغني لأني عايز أغني، فكنت الأول بزعل ولكن دلوقتي ولا أي زعل".

واستكمل: "عمرو كلمني قبل ما يكتب لي بوست وهزرنا، وأنا اديته كل حياتي وأغانيا كلها وأحلى حاجة بتطلع على طول كان عمرو بياخدها، وساعات سميرة سعيد ومحمد حماقي.

بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

وكشف المطرب والملحن عمرو مصطفى، عن كواليس إصابته بمرض السرطان، مؤكدًا أنه لم يتعامل مع الأمر باعتباره أزمة، بل اعتبره «منحة من الله» أعادت ترتيب أولوياته وغيرت نظرته للحياة تمامًا.

وقال إن فترة مرضه مرت بسلام، مضيفًا: «أول ما عرفت بالمرض فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها، ورجعنى طفل من جديد».

وأوضح أن التجربة أعادته إلى عمرو مصطفى القديم، الملحن الذى بدأ من الصفر، مشيرًا إلى أن المرض كان سببًا فى استعادة شغفه الحقيقى بالفن، قائلاً: «المرض مسح كل حاجة ورجعلى عمرو مصطفى بتاع زمان، وخلانى أبدأ من جديد».





