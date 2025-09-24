انضباط وجدية مع بداية اليوم الدراسي بمعاهد طنطا الأزهرية ..صور

باشر الدكتور محمد النشرتي مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأربعاء خلال زيارته ميدانية إلى معهد السيد عبد الرحيم الابتدائي ومعهد فتيات توكل النموذجي بإدارة طنطا التعليمية.

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية علي مستوي المحافظة .

وشهد النشرتي طابور الصباح حيث شارك الطلاب تحية العلم وألقى كلمات توجيهية أكّد خلالها على أهمية الانضباط والجدية منذ اللحظة الأولى للعام الدراسي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحضور، وتنمية روح الانتماء للوطن والأزهر الشريف.

كما أكد مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية داخل المعاهد، واعتبارها ركيزة أساسية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم، مشددًا على أن رسالة الأزهر الشريف لا تقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل تمتد لبناء جيل واعٍ قادر على خدمة دينه ووطنه.