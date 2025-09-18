رئيس جامعة طنطا يتفقد تجهيزات المدن استعدادًا للعام الدراسي الجديد

قام الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بجولة تفقدية شاملة للمدن الجامعية بالجامعة، لمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب القدامى والجدد للعام الدراسي 2025/2026، رافقه خلالها الدكتور رمضان معن، المشرف العام على المدن الجامعية، والأستاذ مندي كيرة، مدير عام المدن الجامعية، واستهدفت الجولة الاطمئنان على جاهزية مرافق المدن الجامعية، بما في ذلك الغرف السكنية والمرافق الخدمية، لضمان توفير بيئة معيشية مناسبة للطلاب.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أوضح الدكتور محمد حسين عقب الجولة أن الجامعة تحرص على توفير أفضل الظروف المعيشية لطلابنا في المدن الجامعية، بما يسهم في تحسين تحصيلهم الدراسي، مشيرا أن المدن الجامعية تشهد أعمال تطوير وصيانة شاملة ومستمرة لرفع كفاءة جميع المرافق، من غرف الإقامة، إلى قاعات الأنشطة، والمطعم المركزي، وصالات تناول الطعام.

دعم الطلاب والطالبات

وأضاف الدكتور حسين أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمباني الجديدة التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية، لتلبية الطلب المتزايد، وأنه تم اعداد جدول زمني للأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعوية التي سيستفيد منها الطلاب والطالبات المقيمون، بهدف بناء شخصية متكاملة تساهم في إعداد خريجين قادرين على خدمة المجتمع.

توفير بيئة محفزة للطلاب

وأكد رئيس الجامعة أن الإدارة تعمل جاهدة على توفير بيئة محفزة للطلاب، تجمع بين التفوق الأكاديمي وتنمية القدرات الشخصية، ليتمكنوا من تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم الجامعية.