اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم.. الحكم على 9 متهمين بـ«خلية البساتين»

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل، الحكم على 9 متهمين في القضية رقم 8409 لسنة 2025 جنايات البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2023، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع وحتي الأخير اتهامات بتمويل الإرهاب.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثامن والتاسع أيضا وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب وتعليم الأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.